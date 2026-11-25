Khartoum, 24 Nov 2026 (SUNA) - La délégation de la République du Soudan, conduite par l'ambassadeur Alsadig Alfadil Almubark, représentant permanent adjoint auprès de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a présenté la déclaration du Soudan devant le Conseil du développement industriel, réuni à Vienne pour sa cinquante-quatrième session, du 23 au 25 novembre 2026.

La délégation a salué la Déclaration de Riyad, adoptée lors de la vingt-et-unième Conférence générale de l'ONUDI, ainsi que le cadre programmatique à moyen terme pour la période 2026-2029, soulignant le rôle essentiel de l'Organisation dans l'appui à un développement industriel inclusif et durable, en particulier dans les pays en développement.

La délégation a indiqué que le Soudan fait face à des défis majeurs qui ont affecté ses infrastructures ainsi que sa base de production industrielle et agricole, rappelant que la reconstruction des capacités productives et la restauration des emplois constituent une priorité pour le rétablissement et la stabilité du pays.

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Elle a, dans ce contexte, salué l'allocation par l'Organisation d'un programme de relance industrielle dédié au Soudan, dans le cadre de ses programmes destinés aux pays touchés par les conflits, et a appelé les pays frères et amis à contribuer à son financement et à sa mise en oeuvre.

Le Soudan a également accueilli favorablement le lancement de la quatrième Décennie du développement industriel de l'Afrique (2026-2035), plaidant pour la mobilisation des ressources nécessaires à sa mise en oeuvre. Il a insisté, en tant que pays parmi les moins avancés, sur la nécessité de donner la priorité à ces pays dans l'allocation des ressources de coopération technique et de mobiliser les financements requis pour la mise en oeuvre de la stratégie de l'ONUDI les concernant pour la période 2022-2031.

La délégation a par ailleurs appuyé le projet de résolution relatif à l'agro-industrialisation, appelant à renforcer la représentation géographique équilibrée au sein du personnel de l'Organisation, notamment au profit des pays africains et des pays les moins avancés.

Le Soudan a enfin réaffirmé son engagement en faveur d'une coopération constructive avec l'ONUDI, les États membres et les partenaires, au service des objectifs de développement industriel durable.