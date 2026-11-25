Dundo — Huit mille 893 familles défavorisées des municipalités de Caungula et Camaxilo, dans la province de Lunda-Norte, ont commencé à recevoir, depuis lundi (23), les troisième et quatrième tranches des transferts monétaires du programme KWENDA 2, soit 66 000 kwanzas chacune.

C'est ce qu'a informé ce mardi à l'ANGOP, le chef des Services provinciaux de l'Institut de Développement Local (FAS), João do Nascimento, annonçant la disponibilité de 622 314 000 kwanzas pour ces transferts sociaux.

Selon le responsable, le programme mène également des actions complémentaires entre autres la construction de latrines, la plantation d'arbres fruitiers, l'alphabétisation, la sensibilisation sur la gestion des déchets et l'importance du vaccin, mais aussi sur les soins prénatals et postnatals.

Ces actions visent à promouvoir le changement de comportement et à renforcer les transformations structurelles dans la vie des familles et des communautés bénéficiaires, afin d'améliorer les conditions d'assainissement de base et de promouvoir la santé publique.

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Le projet KWENDA 2 accorde la priorité aux personnes vulnérables atteintes d'albinisme, de maladies chroniques, aux handicaps physiques et à ceux qui sont menacés d'exclusion ou d'isolement, ou ayant des besoins spécifiques.

Dénommé Projet de renforcement du système de protection sociale pour le capital humain et la résilience », KWENDA 2 a été lancé en juillet dernier dans la province.

