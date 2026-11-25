Caxito — Trois nouvelles unités industrielles consacrées à la production d'aluminium, au raffinage d'huiles végétales et à la transformation du bois devraient être achevées en 2027 dans la zone industrielle de la Zone franche de Barra do Dande, dans la province de Bengo, pour un investissement global de 448 millions de dollars.

Les travaux, lancés en 2025, affichent des taux d'exécution physique respectifs de 90 % pour l'usine d'aluminium, de 75 % pour l'unité de transformation du bois et de 45 % pour la raffinerie. L'ensemble des projets devrait générer 1 082 emplois, dont 968 au profit de travailleurs angolais, soit près de 89 % des effectifs annoncés, contre 114 postes destinés à des expatriés.

Le projet le plus important est celui de l'usine d'aluminium, portée par la société ATYC International Angola Copper and Aluminum, qui mobilise à elle seule 400 millions de dollars d'investissement. L'unité devrait afficher une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes de lingots d'aluminium électrolytique et employer, dans un premier temps, 750 personnes, dont 700 travailleurs nationaux et 50 expatriés.

La fin des travaux est prévue entre février et mars 2027, période correspondant également au démarrage attendu de la production.

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Pour sa part, la raffinerie d'huiles végétales de Refrica Oils & Fats devrait produire annuellement 34 000 tonnes d'huile de palme, de tournesol et de soja. L'investissement consacré à cette infrastructure est estimé à 30 millions de dollars.

Le projet prévoit la création de 160 emplois durant la phase de construction, dont 120 destinés à des ressortissants angolais et 40 à des expatriés. Son inauguration est envisagée pour juin ou juillet 2027.

À l'issue de la visite des différentes installations, effectuée dans le cadre des célébrations de la Journée nationale de l'industrie, le 23 novembre, la gouverneure de Bengo, Maria Antónia Nelumba, a indiqué que ces investissements s'inscrivent dans la stratégie nationale de diversification économique, de renforcement de la production locale et de valorisation des ressources nationales.