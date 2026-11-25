Soyo — La Marine de guerre angolaise (MGA) a renforcé, ce lundi, la capacité opérationnelle de la Région navale Nord par la livraison de cinq nouvelles vedettes de patrouille destinées à la protection des intérêts stratégiques nationaux.

Les embarcations, baptisées Rios Catumbela, Bridge, Loge, Cunene et Keve, ont été remises lors d'une cérémonie organisée sur le quai principal de la Base navale de la Région Nord, à Soyo (province du Zaïre), sous la direction du commandant de ladite unité, Orlando Ramos.

À cette occasion, l'officier a souligné que la mise en service de ces nouveaux moyens témoigne de l'engagement de l'État angolais en faveur de la défense de la souveraineté nationale et de la protection des intérêts économiques dans l'espace maritime et sur les voies fluviales.

Selon Orlando Ramos, ces vedettes renforceront les opérations de patrouille et de surveillance, notamment dans la lutte contre la pêche illégale, l'immigration clandestine, la contrebande de carburant, les trafics et la piraterie maritime, ainsi que pour la protection des infrastructures pétrolières et portuaires.

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Les vedettes sont dotées de systèmes de navigation GPS, d'un système d'identification automatique des navires (AIS), de sondeurs et de moyens de communication VHF ; elles sont servies par des équipages composés d'au moins six personnes chacun.

Le commandant de la Région navale Nord a exhorté les équipages à faire preuve de discipline militaire, d'esprit de mission et de rigueur dans la conservation et l'entretien des nouveaux équipements.

Cette livraison s'inscrit dans le processus de modernisation et de rééquipement de la Marine de guerre angolaise. La Région navale Nord couvre les provinces du Zaïre, de Cabinda, de Bengo et de Luanda ; son commandement est basé dans la municipalité de Soyo, dans la province du Zaïre.