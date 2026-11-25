Khartoum, 24 Nov. 2026 (SUNA) - Le ministre des Ressources humaines et de la protection sociale, M. Moatasem Ahmed Saleh, a publié une déclaration ministérielle à l'occasion du lancement, au niveau national, de la campagne des « 16 jours » pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Le ministre a souligné que cette campagne nationale s'inscrit en cohérence avec la campagne mondiale, qui débute chaque année le 25 novembre et s'achève le 10 décembre, date qui coïncide avec la Journée internationale des droits de l'homme.