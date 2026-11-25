Singa - 24. Nov. 2026 (SUNA) - Une délégation biélorusse, accompagnée de la haute direction de la Banque agricole soudanaise, a discuté aujourd'hui, lors d'une rencontre avec le Wali de l'État de Sennar, le général de division (à la retraite) Al-Zubair Hassan Al-Sayed, des dispositions techniques et pratiques relatives à la construction de silos à grains dans l'État.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire et du développement des infrastructures de stockage stratégique.

Le Wali de Sennar a salué la visite de la délégation, exprimant sa satisfaction quant à l'adoption de projets stratégiques tels que les silos à grains.

Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son gouvernement à mobiliser toutes les ressources nécessaires et à lever les obstacles pour soutenir les projets de développement qui servent les intérêts des citoyens et favorisent l'essor du secteur agricole dans l'État.