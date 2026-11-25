Le Caire, 24 Nov 2026 (SUNA) - Le Soudan et l'Égypte ont réaffirmé mardi leur volonté de renforcer leur coopération et de soutenir le rétablissement de la stabilité au Soudan, dans le respect de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale.

Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la visite du Premier ministre Kamil El-Tayeb Idriss, les deux pays rejettent toute création ou reconnaissance d'entités parallèles aux institutions nationales soudanaises.

Reçu par le président Abdel Fattah al-Sissi, auquel il a remis un message d'Abdel Fattah al-Burhan, le dirigeant soudanais s'est également entretenu avec son homologue égyptien, Mostafa Madbouli.

Les deux parties ont condamné les attaques de drones attribuées aux milices rebelles contre les civils et les infrastructures soudanaises. L'Égypte a réitéré son soutien aux institutions soudanaises, notamment aux forces armées, et sa disposition à agir conformément au droit international et à l'accord de défense mutuelle.

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Les discussions ont porté sur les échanges commerciaux, les investissements, la santé, l'industrie pharmaceutique et l'accompagnement des étudiants soudanais.

Les deux gouvernements entendent régler rapidement les situations des détenus, faciliter le retour volontaire des Soudanais et associer les entreprises égyptiennes à la reconstruction.

Concernant le Nil, ils ont défendu leurs droits hydriques au titre de l'accord de 1959, rejeté les mesures unilatérales éthiopiennes et appelé au dialogue conformément au droit international. Ils ont également soutenu une coopération inclusive entre les pays du bassin.

Enfin, les deux pays ont réaffirmé la liberté de navigation en mer Rouge, rejetant sa militarisation et toute atteinte à la souveraineté des États riverains. Kamil Idriss a invité Mostafa Madbouli à se rendre au Soudan.