Luanda — Les formes de coopération et d'investissement dans le secteur minier national ont été au coeur des discussions lors de la récente réunion de consultation entre l'Institut des projets industriels et technologiques (INPROITEC) et la Chambre de commerce et d'industrie Angola-Arabie saoudite (CCIAAS).

Cette rencontre a été organisée par la QUANTUN SHIFT, dans le cadre de son partenariat avec INPROITEC et Partner & Business Advisor, le cabinet de conseil en stratégie de la CCIAAS.

L'objectif de cette réunion était de créer des opportunités pour les investisseurs et financiers potentiels d'Arabie saoudite et des autres pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Selon un communiqué de presse, l'un des sujets abordés a été l'évaluation d'un mécanisme de financement pour l'exploration minière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ont participé à la réunion le président du conseil d'administration de l'INPROITEC, Marçal Vigário, ainsi que les administrateurs Manuel dos Santos et João Penito, et le président du conseil d'administration de la CCIAAS, Siyame Mohamed, et l'administratrice Stela António.

La QUANTUN SHIFT était représentée par son président du conseil d'administration, Milton Cordeiro, et d'autres dirigeants.

L'Institut des projets industriels et technologiques apporte un soutien technique et scientifique aux industries, principalement dans le secteur minier.

Sa création a impliqué la participation de l'ENDIAMA et de la Compagnie minière Catoca, ainsi qu'une coopération technique avec l'Institut Kaizen d'Angola.

La CCIAAS favorise le commerce, l'investissement et les partenariats commerciaux entre l'Angola et l'Arabie saoudite en facilitant les contacts entre les entreprises et les institutions des deux pays.

La QUANTUN SHIFT est un cabinet de conseil angolais en développement des affaires qui accompagne la préparation de projets d'investissement et de financement, ainsi que l'internationalisation des entreprises opérant entre l'Angola et les marchés du Golfe.