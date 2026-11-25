Luanda — La directrice exécutive du réseau du Pacte mondial des Nations Unies en Angola, Eliana dos Santos, a affirmé ce lundi, à Luanda, que la promotion de pratiques de leadership au sein des organisations doit être soutenue par des politiques institutionnelles et des indicateurs concrets.

Intervenant lors d'un atelier consacré au thème « Égalité des genres et leadership inclusif », organisé par la Banque nationale d'Angola (BNA), la responsable a souligné qu'un système tirant parti d'expériences et de compétences variées est bien mieux armé pour comprendre ses clients, identifier les risques, innover et transformer la société.

Eliana dos Santos a désigné l'homogénéité de pensée au sein des instances de direction comme un risque moins apparent, mais qui mérite toute l'attention.

Selon elle, lorsque des individus aux parcours et aux références similaires analysent un même problème, ils ont tendance à partager les mêmes « angles morts » ; par conséquent, certaines hypothèses ne sont plus remises en question et certains risques ne sont identifiés que trop tard.

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S'appuyant sur des données de l'Institut national de la statistique, la responsable a indiqué que 48,7 % des femmes sont actives sur le marché du travail, contre 59,1 % pour les hommes, et que seulement 23 % de la population féminine détient un compte bancaire actif.

« Ces disparités entravent l'autonomie économique, l'accès au crédit ainsi que la capacité à investir dans la formalisation d'activités et dans les petites entreprises », a-t-elle souligné.

Eliana dos Santos a ajouté que le fossé en matière d'inclusion commence dès l'accès à l'éducation financière, à l'ouverture d'un compte bancaire, aux moyens de paiement et aux opportunités de participer pleinement à l'économie.

Selon elle, l'égalité des genres dans le secteur financier ne relève pas seulement d'une question de représentativité ; elle est également une composante essentielle de la bonne gouvernance, de l'efficacité institutionnelle et de la gestion des risques.

« L'Angola, notre pays, doit tirer pleinement parti des talents des femmes et des hommes ; il nous appartient de créer les conditions permettant à ces talents d'être identifiés et développés, et d'exercer une influence sur les décisions que nous prenons », a-t-elle déclaré.

La directrice exécutive du réseau du Pacte mondial des Nations Unies en Angola a précisé qu'il ne s'agit pas d'accorder une place par simple concession, mais bien de reconnaître les compétences, de lever les obstacles et de permettre aux institutions de bénéficier de l'ensemble des talents disponibles.

Eliana dos Santos a soutenu que l'égalité des genres ne saurait relever uniquement du département des ressources humaines ; elle doit constituer un engagement partagé par les conseils d'administration, les comités exécutifs et l'ensemble des gestionnaires.

L'atelier, intitulé « Égalité des genres et leadership inclusif », a été organisé par la Banque nationale d'Angola (BNA), en partenariat avec le Pacte mondial des Nations Unies. Il visait à stimuler la réflexion et le dialogue sur l'importance de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité des chances au sein du système financier angolais.

L'initiative avait pour objectif de sensibiliser les différents acteurs du système financier à l'adoption de pratiques de leadership inclusif et de politiques institutionnelles valorisant la diversité et favorisant des environnements de travail plus équitables.

L'atelier a réuni des membres du conseil d'administration de la Banque nationale d'Angola, des représentants de l'exécutif angolais, du Conseil de surveillance du système financier (CSSF) et du cabinet PwC, ainsi que de hauts responsables d'institutions financières, bancaires et non bancaires.

