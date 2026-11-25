Du 15 au 19 décembre 2026, Libreville va vibrer au rythme de la mode. Pour sa première édition, la Libreville Fashion Week s'annonce comme bien plus qu'un simple défilé : un projet de structuration d'une filière, une vitrine pour les créateurs et un espace de formation pour la relève.

Invité ce lundi de la matinale de Urban FM, Dafreshmorning, Shawn André Oyini, président du Libreville Fashion Council, a levé le voile sur cet événement très attendu.Un créateur devenu fédérateurDerrière ce projet, un visage bien connu de la scène créative gabonaise.

Créateur de mode et fondateur de Oyin Studio, Shawn André Oyini s'était illustré le 27 décembre 2024 au Beach Club Sablière, avec sa première grande collection masculine présentée au Club Fashion Show.

En 2025, il franchit une nouvelle étape en créant le Libreville Fashion Council, avec une conviction :« On veut faire adhérer plusieurs créateurs afin d'apporter notre pierre à l'édifice à la filière mode au Gabon. »L'objectif : fédérer, créer des collaborations et donner à la mode gabonaise les moyens de se professionnaliser.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cinq jours, quatre lieux, un même esprit

Pendant cinq jours, la capitale va vivre au rythme de la Fashion Week, entre quatre lieux emblématiques :- La Baie des Rois : elle accueillera le Creative Market, ouvert gratuitement au public, avec créateurs, artisans et exposants.

Le Haut de Gué-Gué : le village de la Fashion Week, dédié à la formation.

Le Radisson Blu : il abritera le grand défilé du 18 décembre.

Soho The Concept Store : espace lifestyle et décoration, associé à cette première édition.

Au village du Haut de Gué-Gué, place à la transmission.

Des formations gratuites, sur inscription et dans la limite des places disponibles, permettront de découvrir les métiers de la mode : masterclass en direction artistique et créative, initiation à la couture, du patronage à la réalisation d'une pièce.

Une ouverture sous-régionale et une relève prometteuseLe grand défilé du 18 décembre au Radisson Blu réunira des designers du Bénin et du Sénégal aux côtés de créateurs gabonais, dont Ramzi Studio, marque gabonaise basée au Sénégal.

La relève sera aussi à l'honneur. Lors du casting organisé le 25 octobre à la Baie des Rois, plus de 200 candidatures ont été reçues. Au final, 60 mannequins ont été retenus pour les différentes activations de l'événement.

Créer, montrer, construireSi l'accès au Creative Market et aux formations est gratuit, les billets du défilé sont disponibles en ligne et dans plusieurs points de vente, notamment à iStore Angondjé et à Amplitude Concept Store au Carrefour GG.

Mais pour Shawn André Oyini, l'enjeu dépasse le spectacle :« Cette Fashion Week, ce serait créer, montrer et construire. »Créer des opportunités, montrer les talents, construire une filière. C'est le pari de cette première édition, qui veut inscrire durablement Libreville sur la carte de la mode africaine.