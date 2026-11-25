Luanda — La Fondation pour le développement scientifique et technologique (FUNDECIT) a conclu des accords, pour l'année 2025, portant sur un montant de 2,5 millions de dollars américains destinés au financement de 162 projets menés par des scientifiques et des institutions de recherche nationaux.

Cette information a été communiquée ce lundi à l'agence ANGOP par le directeur général de la FUNDECIT, Mário Fresta, en marge d'un symposium de haut niveau consacré à l'intelligence artificielle (IA) dans le financement de la recherche. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la réunion régionale du Global Research Council (GRC) pour l'Afrique subsaharienne, qui débute ce mardi (24).

Il a précisé que les projets financés relèvent essentiellement des sciences exactes, de la médecine vétérinaire et des sciences humaines. Mário Fresta a ajouté qu'à l'heure actuelle, la FUNDECIT gère sept appels à projets distincts destinés aux scientifiques et aux institutions de recherche du pays.

Parmi les défis auxquels l'institution est confrontée, il a souligné la nécessité de débloquer les financements en temps opportun afin de répondre aux attentes de la communauté scientifique.

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L'événement, organisé par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI), par l'intermédiaire de la FUNDECIT et en partenariat avec la National Research Foundation (NRF) d'Afrique du Sud, vise à renforcer les partenariats et à aligner les priorités scientifiques en Afrique subsaharienne sur la stratégie globale du GRC.

Placée sous le thème « En défense de la recherche guidée par la curiosité », la rencontre réunit des dirigeants d'agences de financement, des chercheurs, des décideurs politiques et des experts issus de divers pays africains. Les discussions portent notamment sur le soutien à la recherche exploratoire, l'utilisation éthique et responsable de l'IA, les normes de conduite scientifique, ainsi que la consolidation des réseaux de coopération régionale.

L'événement s'inscrit dans le processus de consultation régionale du GRC, qui précède sa 15e réunion annuelle, co-organisée par la National Research Foundation (NRF) d'Afrique du Sud et la Fondation allemande pour la recherche (DFG), qui se tiendra au Cap en mai 2027.

