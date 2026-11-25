Luanda — L'Angola a plaidé mardi en faveur de mécanismes de financement durables et équilibrés de la recherche scientifique, considérés comme un levier essentiel du renforcement des capacités scientifiques du continent.

Prenant la parole à l'ouverture de la réunion régionale du Conseil mondial de la recherche (Global Research Council - GRC) pour l'Afrique subsaharienne 2026, la secrétaire d'État à la Science, à la Technologie et à l'Innovation, Alice de Ceita Almeida, a également insisté sur la nécessité de promouvoir conjointement la recherche fondamentale et la recherche appliquée, deux domaines complémentaires pour répondre aux besoins actuels et anticiper les défis futurs.

Elle a estimé que la tenue de cette rencontre en Angola témoigne de l'importance croissante accordée à la coopération scientifique internationale et offre au pays une occasion de consolider sa participation aux initiatives de promotion de la science, de la technologie et de l'innovation.

La responsable a rappelé que la recherche scientifique constitue l'un des principaux moteurs de la transformation économique et sociale, en contribuant à la formation de compétences qualifiées, à l'émergence de solutions innovantes et à l'amélioration des conditions de vie des populations.

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Dans cette perspective, les pays africains doivent renforcer leurs capacités de production de connaissances afin d'apporter des réponses adaptées à leurs propres défis de développement. Une ambition qui nécessite des politiques publiques cohérentes, des infrastructures adéquates et une meilleure articulation entre les institutions scientifiques.

Alice de Ceita Almeida a également souligné que la réalisation de cet objectif passe par des mécanismes de financement transparents, performants et fondés sur des critères de qualité et d'excellence scientifique, mettant en avant le rôle stratégique des agences et des conseils chargés du financement de la recherche.

Abordant le thème central de la rencontre, consacré à la promotion de la recherche guidée par la curiosité scientifique, elle a rappelé que de nombreuses découvertes ayant profondément marqué l'histoire de l'humanité sont issues de travaux consacrés à des questions fondamentales, dont les retombées ne sont pas nécessairement immédiates ni prévisibles.

Elle a, dans ce contexte, défendu des modèles de financement capables de concilier les besoins concrets des sociétés avec les exigences de la production scientifique à long terme, sans reléguer la recherche fondamentale au second plan.

La secrétaire d'État a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement du gouvernement angolais à consolider le Système national de science, de technologie et d'innovation, à renforcer les compétences des chercheurs et à développer les institutions de recherche scientifique.

La réunion devrait déboucher sur des recommandations destinées à alimenter les travaux de la 15e réunion annuelle du Global Research Council, prévue en mai 2027 au Cap, en Afrique du Sud. Cette échéance devrait notamment favoriser le renforcement des partenariats et de la coopération entre les conseils et les agences de financement de la recherche scientifique.