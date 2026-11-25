Luanda — L'Interclube entend revenir à hauteur de Petro de Luanda en tête du championnat national de basket-ball senior masculin, à l'occasion de son affrontement avec le leader, vendredi, en match comptant pour la 7e journée. Le choc est prévu à 18h30 au pavillon 28 de Fevereiro.

Avec respectivement 12 et 11 points, les deux formations, qui occupent les première et deuxième places du classement, s'apprêtent à livrer une confrontation aux enjeux importants. Un succès permettrait aux policiers de rejoindre les Pétroliers en nombre de points, même si ces derniers disposent d'une avance de 82 points au différentiel de points.

Pour ravir la première place à son rival, l'Interclube devrait toutefois s'imposer avec un écart supérieur à cette marge, une perspective particulièrement difficile au regard de la solidité de l'effectif pétrolier, qui domine le basket-ball angolais depuis cinq ans.

Sur le plan statistique, le Petro de Luanda affiche 628 points inscrits contre 395 encaissés, soit un différentiel positif de 233 points. L'Interclube totalise, de son côté, 607 points marqués et 456 concédés, pour un différentiel de 151 points.