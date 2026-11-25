Luanda — Le Kenya a mis à disposition 183 places de formation spécialisée destinées aux professionnels angolais des domaines de la médecine, des soins infirmiers et des techniques de laboratoire, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de santé.

Selon un communiqué du Ministère de la Santé, transmis ce lundi à l'ANGOP, ces opportunités, qui s'inscrivent dans le Projet de formation des ressources humaines en santé (PFRHS), financé par la Banque mondiale, visent à renforcer les compétences techniques et scientifiques des professionnels du secteur.

Cette initiative découle de l'approfondissement de la coopération entre l'Angola et le Kenya, faisant suite au déplacement de la ministre angolaise de la Santé, Sílvia Lutucuta, à Nairobi (Kenya), du 27 au 29 avril 2026, à l'occasion de la réunion régionale du Sommet mondial de la santé (World Health Summit).

En marge de cette rencontre, indique le communiqué, la ministre s'était entretenue avec son homologue kényan, Aden Duale. Au cours de ces échanges, des domaines de collaboration prioritaires ont été identifiés, avec un accent particulier sur la formation et le développement des ressources humaines.

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Ces 183 places, précise le document, seront proposées par le biais d'établissements d'enseignement spécialisés, notamment le Kenya Medical Training College (KMTC). Elles relèvent du volet international du PFRHS, qui réserve 20 % des opportunités de formation à des programmes à l'étranger.

Pour la mise en oeuvre de ce processus, l'Unité de mise en oeuvre du projet (UIP-PFRHS) a adressé des courriers aux établissements de santé concernés, leur demandant d'identifier et de désigner les professionnels répondant aux exigences académiques et professionnelles requises.

Les candidats sélectionnés devront suivre six mois de préparation en langue anglaise avant le début des spécialisations, dont la durée peut atteindre deux ans, selon le domaine de formation.

L'offre couvre, entre autres, les spécialités suivantes : soins infirmiers en soins intensifs, néphrologie, médecine d'urgence et soins critiques, échographie, radiothérapie, tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique (IRM), sciences de laboratoire médical, ingénierie médicale, nutrition, physiothérapie et ergothérapie.

Ces formations répondent aux besoins en qualification des services de santé essentiels, notamment dans les domaines du diagnostic, du traitement, des soins spécialisés et de la réadaptation, afin de renforcer la capacité de prise en charge des établissements de santé nationaux.

Par ailleurs, le communiqué précise que l'objectif est de former 38 000 professionnels d'ici 2028 ; le PFRHS constitue l'un des leviers d'investissement visant à valoriser le capital humain du secteur, grâce à des opportunités de formation au sein d'institutions nationales et étrangères.

L'ouverture de ces places marque une nouvelle étape dans la concrétisation de la coopération entre l'Angola et le Kenya, axée sur la formation et la spécialisation des professionnels de santé angolais.

