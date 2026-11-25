Luanda — Le Bureau politique du Comité central du MPLA se réunit ce mardi, à Luanda, sous la présidence de João Lourenço, président du parti, afin d'analyser les questions relatives à la vie interne de l'organisation et d'autres sujets d'ordre politique.

Cette rencontre, qui se tient à huis clos, a lieu au siège national du parti, alors que le MPLA prépare son 9e Congrès ordinaire, prévu les 9 et 10 décembre.

Cette 3e réunion extraordinaire du Bureau politique précède la réunion ordinaire du Comité central, prévue mercredi au Centre de conférences Belas, également sous la présidence de João Lourenço.

Les deux réunions rassemblent les membres des organes respectifs, dans le cadre de l'agenda politico-organisationnel du parti.

La 2e réunion extraordinaire du Bureau politique s'est tenue le 5 novembre et a porté sur les dynamiques internes du parti.

Le Bureau politique est le principal organe directeur permanent du MPLA, chargé de garantir l'orientation politique de l'organisation entre les réunions du Comité central.

Ses responsabilités comprennent l'orientation et le suivi de la mise en oeuvre des stratégies du parti, ainsi que l'évaluation des enjeux politiques, organisationnels, économiques et sociaux.