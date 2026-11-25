À la veille de la tournée économique du chef de l'État à Kédougou et à Tambacounda, le ministre des Mines et de la Géologie fait le point sur les chantiers du secteur. Orpaillage encadré par des couloirs sécurisés, comptoir national de l'or, fer de la Falémé, renégociation des contrats et nouveau code minier attendu en 2027... Cheikhou Oumar Seck détaille sa feuille de route et affirme que la production aurifère peut être doublée.

Quelle lecture faites-vous de l'intérêt particulier accordé au secteur minier par le chef de l'État dans le cadre de sa tournée économique à Kédougou et à Tambacounda ?

Kédougou et Tambacounda sont, par excellence, des zones minières, connues essentiellement pour leur potentiel aurifère, mais qui en concentrent d'autres, comme le fer, le marbre et les métaux de base. Cette visite sera l'occasion pour le président de la République de lancer plusieurs projets miniers d'envergure qui vont renforcer l'exploitation minière dans le Sénégal oriental.

Il compte aussi tenir compte d'un certain nombre de promesses qu'il avait faites. Le secteur minier est, en effet, l'un des quatre moteurs de croissance retenus par la Stratégie nationale de développement 2025-2029.

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Le Masterplan de l'Agenda national de Transformation lui fixe l'objectif de faire des industries extractives le catalyseur du Sénégal industriel. Dès lors, il s'agit de faire du secteur minier un levier affirmé de la souveraineté économique nationale et locale à travers notamment l'accroissement de la valeur ajoutée nationale par la transformation locale et l'intégration industrielle, le renforcement de la connaissance du potentiel géologique et l'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle.

Au-delà de sa portée économique, cette visite procède de la ferme volonté du chef de l'État de remédier à un paradoxe persistant : une zone dotée d'un potentiel minier considérable, dont les exportations d'or concourent de manière significative à la mobilisation des recettes publiques, mais où des efforts substantiels demeurent nécessaires afin que les communautés locales bénéficient pleinement des retombées socio-économiques de l'activité minière.

Enfin, dans cette zone frontalière du Mali et de la Guinée, il s'agit de restaurer pleinement l'autorité de l'État face à l'orpaillage clandestin, dont les effets néfastes sont connus : pollution des cours d'eau, dont celui de la Falémé, circuits de commercialisation aurifère non tracés, menaces sécuritaires. Cette visite vient consacrer des avancées remarquables enregistrées au cours du mandat présidentiel. Depuis 2024, le secteur a connu une véritable accélération, et les résultats sont aujourd'hui tangibles.

Quelles sont ces avancées ?

Elles touchent plusieurs domaines. Tout d'abord, sur le plan institutionnel, la séparation des Mines et de l'Énergie intervenue cette année a insufflé au secteur minier un nouvel élan avec une vision plus spécifique. Depuis juin 2026, date à laquelle le Président m'a fait confiance en me mettant à la tête de ce département, l'une des priorités de ma feuille de route était de faire avancer les projets et d'en sortir de nouveaux. Le premier domaine est l'industrie aurifère, qui s'est enrichie de nouveaux projets avec le démarrage de la mine d'or de Boto et le lancement de trois projets miniers aurifères majeurs.

Au premier rang de ces projets figure Diamba Sud, développé par la société Fortuna Mining, une mine d'envergure qui marque le retour, après plusieurs années, d'un investissement minier de cette ampleur au Sénégal. Il y a bien eu Massawa, mais avec une configuration de financement différente. Nous avons pu le mener à terme en discutant avec les opérateurs dans le cadre des conventions minières. Le deuxième est le projet aurifère de Douta, développé par International Mining Company en partenariat avec Thor Limited.Le troisième concerne l'extension de la mine d'or de Mako, exploitée par Petowal Mining Company, du groupe Resolute.

L'opérateur étant arrivé à la fin de l'exploitation de la mine, les discussions menées au cours des derniers mois ont permis d'en prolonger la durée de vie, grâce à l'intégration de gisements satellites, situés à proximité de l'usine de traitement. Leur transfert à l'opérateur n'a été autorisé qu'après une renégociation préalable des conditions. C'est une extension qui va permettre, pendant encore plusieurs années, de conserver les emplois, de renforcer la production d'or et de pérenniser les retombées socio-économiques au bénéfice des populations locales.

Telles sont les principales avancées pour l'industrie aurifère. J'en viens maintenant à un projet extrêmement stratégique pour le Sénégal, le fer de la Falémé. Ce gisement, découvert dans les années 1930, fait partie de la mémoire de notre pays. Pendant près d'un siècle, il est resté une promesse. Aujourd'hui, il devient une réalité. Ce projet s'inscrit pleinement dans le cadre de la Stratégie nationale de développement 2025-2029 et du Masterplan 2025-2034, qui place la filière fer et métallurgie au coeur de l'industrialisation du pays. Il sera déployé en deux phases.

La première, sur la période 2026-2029, portera sur l'extraction et l'enrichissement du minerai, pour une capacité de 6 à 12 millions de tonnes par an, ainsi que sur sa transformation sur place. La seconde phase devrait démarrer à partir de 2030, avec la construction d'un complexe minier et sidérurgique d'une capacité de 2 à 4 millions de tonnes par an, destiné à approvisionner le marché intérieur en produits finis, notamment l'acier, le fer à béton et le fil machine. Nous sommes arrivés à un tournant historique : pour la première fois, le fer sénégalais sera extrait, transformé et consommé au Sénégal.

Le Président est attendu dans la zone à partir du 26 novembre. Vous l'y devancez. Qu'est-ce qui est prévu à l'occasion de cette visite dans le Sud-Est du pays ?

Je me rends dans la zone avec l'ensemble de mon équipe. Nous avons parlé de l'or et du fer, mais l'encadrement de l'orpaillage reste l'un de nos chantiers prioritaires au regard des défis qu'il pose, comme cela a été évoqué précédemment. C'est sans doute, depuis cinq mois, mon principal motif de satisfaction. Dès notre prise de fonction, nous avons finalisé la signature avec la Caisse des dépôts et consignations pour engager, sur nos propres ressources, l'identification biométrique, confiée à sa filiale Synapsis. À ce jour, plus de 25 000 orpailleurs ont déjà été identifiés.

Fidèle à sa tradition d'ouverture au sein de la Cedeao, le Sénégal a fait le choix, conformément aux orientations du chef de l'État, non pas de l'exclusion, mais de l'identification et de la délivrance de cartes d'artisan minier, qui leur ouvrent un cadre de travail légal. L'étape suivante a été l'aménagement des couloirs d'orpaillage, qui a démarré à la suite de la signature avec le ministère des Forces armées, le 2 novembre dernier, d'un protocole pour délimiter et sécuriser, par le Génie militaire, sept couloirs pilotes dans les régions de Kédougou et de Tambacounda.

Ma visite vise précisément à faire le point sur l'ensemble de ces chantiers aussi bien à Kédougou qu'à Tambacounda. Je compte ainsi échanger avec tous les acteurs, plus particulièrement avec les orpailleurs et les élus. Je me rendrai également à Kolia pour constater l'application des mesures de protection de la Falémé. À Bakel, un atelier d'échange avec les artisans miniers nous permettra de recueillir directement leurs préoccupations. Enfin, je visiterai les sociétés minières pour apprécier leur contribution à l'économie locale et le respect de leurs engagements envers les communautés.

Le Sénégal ne compte donc pas faire comme la Guinée qui a renvoyé chez eux des orpailleurs maliens et burkinabè ?

Absolument pas ! Notre démarche n'a jamais été celle de l'expulsion. Elle consiste plutôt à identifier ces acteurs et à créer les conditions d'une activité organisée et durable. Je rappelle que nous avons aussi signé récemment un protocole d'accord pour l'aménagement des couloirs d'orpaillage. Trente-cinq ont déjà été identifiés et nous avons commencé par sept couloirs pilotes : cinq à Kédougou et deux à Tambacounda.

Leur réalisation a été confiée au Génie militaire. C'est l'occasion de renouveler mes remerciements à l'endroit de mon collègue le ministre des Forces armées, du chef d'état-major général des Armées et des entreprises minières pour leur soutien et leur engagement. Les projets pilotes d'aménagement de couloirs d'orpaillage véritablement sécurisés et aménagés, pour un coût global de 3,5 milliards de FCfa sur l'ensemble du programme, démontrent l'engagement de l'État à encadrer cette activité. Chaque site sera doté de forages d'eau, d'installations solaires, d'espaces de repos, de lieux de prière et même de crèches pour les femmes orpailleuses. Plus de 31.000 personnes vivent de l'orpaillage ; nous voulons leur offrir un cadre de travail décent et légal.

En contrepartie de cet investissement, les services de mon Département et ceux d'autres départements, comme l'Environnement et la Douane, se chargeront d'assurer le suivi et le contrôle de l'activité, et de préserver l'environnement. Une fois ce dispositif en place, la réglementation sera appliquée avec la plus grande rigueur à toute exploitation menée en dehors des couloirs autorisés. Le second chantier est le contrôle des exploitations semi-mécanisées, qui constitue une préoccupation majeure. Nous en comptons environ 153, dont une centaine sont concernées par le décret interdisant toute exploitation dans un rayon de 500 mètres autour de la Falémé.

Leur contribution au budget de l'État reste inférieure à un milliard de FCfa, ce que nous jugeons très faible. Il s'agit, pour ce secteur où l'État manque de visibilité, de renforcer le contrôle sur les productions d'or et leur circuit de commercialisation, et de mettre fin à cette situation, qui ne saurait perdurer. J'ai la conviction que si nous parvenons à maîtriser la production semi-mécanisée, à encadrer l'orpaillage, à doter les artisans miniers de moyens adaptés et à bâtir une véritable économie locale autour de l'or, nous avons les moyens de doubler notre production aurifère. Je rappelle que la production moyenne industrielle d'or tourne ces cinq dernières années autour de 14 tonnes.

Après le contrôle, la prochaine étape devrait être logiquement la mise en place du comptoir national de commercialisation de l'or, n'est-ce pas ?

Oui. Notre politique couvre toute la chaîne de valeur de l'or : les grandes mines, les petites mines, l'exploitation minière semi-mécanisée, l'exploitation artisanale. Le dispositif d'encadrement lancé n'en est qu'une étape. Nous travaillons ensuite avec des partenaires pour moderniser et améliorer les techniques de traitement du minerai d'or de manière à permettre aux populations qui vivent de cette activité de générer davantage de revenus dans des conditions de sécurité renforcées. Le Comptoir national de commercialisation d'or viendra compléter ce dispositif.

Le Comptoir aura l'exclusivité de l'achat de toute la production d'or issue de l'exploitation artisanale et à petite échelle, y compris semi-mécanisée. Dès sa mise en place, plus aucun gramme de cet or ne pourra quitter le territoire en dehors de ce circuit officiel. Les effets seront considérables en matière de traçabilité, de contrôle et de recettes pour l'État. Les pertes liées à ces circuits informels ont été estimées à plus de 300 milliards de FCfa, et ce chiffre, déjà ancien, est aujourd'hui certainement dépassé.

Quid de la raffinerie d'or dont on parle depuis plusieurs années ?

La Guinée vient d'en inaugurer une, après le Mali et le Burkina Faso, tandis que la Côte d'Ivoire prévoit de se doter d'une telle infrastructure... Le sujet suscite beaucoup de discussions, mais il faut l'aborder avec réalisme. Une raffinerie n'a de sens que s'il existe une production significative et que le projet est économiquement viable. Notre démarche repose sur un partenariat avec la Somisen, avec l'objectif d'obtenir une certification. La référence internationale est la certification Lbma, dont l'obtention demande du temps. Il existe toutefois des certifications intermédiaires qui nous permettront d'exiger des sociétés qu'elles raffinent l'or sur place.

Nous y travaillons, et la certification devrait intervenir rapidement. Une fois la certification obtenue et le partenariat établi, le dispositif sera complet : d'un côté le comptoir, bénéficiant d'un circuit d'approvisionnement maîtrisé, et de l'autre, la raffinerie d'or. Cette dernière devra disposer de capacités suffisantes pour traiter l'ensemble de la production d'or : obligatoirement celle de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, mais aussi, à terme, celle des grandes mines.

Il est important de souligner que les conventions minières les plus récentes prévoient une part de la production réservée au marché local, à des conditions de prix comparables à celles du marché, pour approvisionner notamment la bijouterie.

Parlons des textes. L'an dernier, le chef de l'État a évoqué, à deux reprises en Conseil des ministres, le nouveau code minier. Il était annoncé pour décembre 2025. Qu'est-ce qui bloque ?

Le processus a été enclenché en 2024. J'y avais moi-même travaillé. Il y avait des arbitrages à faire : fallait-il d'abord mettre en place le nouveau dispositif puis négocier avec les sociétés minières, ou l'inverse ? Aujourd'hui, il n'y a plus aucun blocage. Le chef de l'État nous a donné des instructions claires pour que ce texte aboutisse. Ainsi, je peux vous dire que le projet de Code minier est finalisé et soumis à une consultation publique depuis le début du mois de novembre 2026. Il s'agit d'une réforme d'envergure, qui touche à beaucoup de sujets.

Nous tenons dès lors à recueillir les avis de l'ensemble des parties prenantes du secteur minier : les professionnels, la société civile, les parlementaires, les élus locaux, les communautés locales, bref, de tous les acteurs. C'est la condition d'un Code minier véritablement inclusif. Nous avons déjà reçu beaucoup de contributions. Je profite de l'occasion pour lancer un appel : les citoyens qui souhaitent contribuer doivent le faire maintenant, car la consultation sera clôturée fin novembre, ce qui permettra de faire la synthèse de l'ensemble des contributions, de procéder aux derniers arbitrages et d'engager le circuit d'adoption.

On peut donc s'attendre à avoir un nouveau code minier en 2027 ?

Oui, Inch Allah.

Vous êtes reconnu comme un spécialiste des renégociations de contrats miniers. Le régime actuel en a fait l'une de ses priorités. Quelles actions ont été engagées dans ce sens et quels sont les premiers résultats obtenus ?

Dès 2024, le président de la République avait mis en place, avec l'ancienne équipe gouvernementale, un Comité de négociation ancré à la Primature. J'en faisais partie, comme consultant, sur la partie mines. Notre première mission a été de dresser un état des lieux complet du secteur : cimenteries, or, phosphates, zircon, entre autres. Ce travail se poursuit aujourd'hui, et des avancées notables ont été obtenues, dans un climat serein et constructif avec les sociétés. Les résultats portent sur deux leviers principaux. Le premier, c'est la redevance minière.

Beaucoup de ces projets avaient été initiés sous le Code minier de 2003 qui fixait le taux de la redevance sur l'or à 3 % et accordait des exonérations de 7 ans pouvant aller jusqu'à 15 ans. Quand ces projets sont entrés en phase d'exploration, l'or valait moins de 2 000 dollars l'once. Il a presque doublé et dépasse aujourd'hui 4 000 dollars. Or le Sénégal ne dispose pas de dispositions sur la taxation des superprofits. Nos partenaires, qui se sont montrés responsables, ont compris qu'en période de forte hausse des cours, l'État devait légitimement en tirer sa part. Ils ont accepté de porter le taux de la redevance à 5 %, comme le prévoit le code de 2016, et même d'aller plus loin en le modulant selon le cours de l'or.

Les études de faisabilité que nous avons validées reposaient sur un prix d'environ 3 500 dollars l'once ; au-delà, chaque hausse de 500 dollars entraîne une majoration de 0,5 % de la redevance. L'impact cumulé de ces renégociations dépasse 500 milliards de FCfa. Le second levier, tout aussi déterminant, concerne la participation et les dividendes de l'État. Jusqu'ici, l'État détenait une participation gratuite de 10 % et pouvait souscrire jusqu'à 25 % supplémentaires, option qu'il n'exerçait pas. Ses revenus étaient donc limités et dépendaient entièrement de la politique de distribution de la société. Les sociétés minières ont souvent des conventions qui leur permettent de se rémunérer par d'autres canaux, là où l'État ne reçoit rien.

Désormais, les dividendes de l'État sont prioritaires : dès qu'un bénéfice est constaté, l'État est servi en premier. Sa participation minimale est portée à 15 %, et atteint 17 à 18 % dans certains cas. Les sociétés ont même accepté de financer la participation complémentaire de l'État avec des décotes très significatives. Ces principes seront consacrés par le nouveau code minier.

Tout cela a été obtenu par la négociation, à travers des avenants et de nouvelles conventions. Un équilibre a été trouvé. Les sociétés savent que la tutelle est à leurs côtés pour les accompagner, y compris dans leurs démarches auprès des autres administrations, afin que les projets ne prennent pas de retard. Elles savent aussi que, si les conditions économiques évoluent, le dialogue reste ouvert.

Prenons l'exemple des projets aurifères de Diamba Sud ou de Douta. Il serait irrationnel d'exiger de ces sociétés la construction d'une usine de 300 millions de dollars pour chaque permis. Elles pourront traiter le minerai de gisements satellites dans leurs installations existantes, ce que l'ancien cadre ne prévoyait pas et que le nouveau Code autorisera. En contrepartie, puisqu'elles n'investissent pas sur ces titres, l'État doit y trouver son compte, d'où les participations gratuites qui y sont attachées. Une taxe de traitement pourrait également être envisagée.

Notre approche est de soutenir les investisseurs qui prennent des risques et de partager équitablement la rente minière, avec comme priorités : optimiser les redevances, renforcer la participation de l'État, mais aussi favoriser l'implication du secteur privé national. Nous oeuvrons à l'émergence de champions nationaux et à une meilleure connaissance de notre sous-sol.

Justement, quelles sont les richesses du sous-sol sénégalais ?

Le Sénégal est doté d'importantes potentialités minières malheureusement sous-explorées. Il y a d'abord les ressources traditionnelles : le fer de la Falémé et les phosphates. Notre pays est l'un des rares en Afrique à disposer d'une tradition de transformation du phosphate en engrais. C'est un atout stratégique, car c'est l'une des clés de notre souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nos importations d'engrais pèsent pour plus de 75 milliards de FCfa sur le budget, alors que nos ressources en phosphates sont estimées, selon certaines évaluations, à plus de deux milliards de tonnes.

Nous lançons d'ailleurs un projet de certification de ces réserves. Les autorités ont décidé de rompre avec ce modèle : le Sénégal n'exportera plus de phosphate brut, la priorité ira désormais à la transformation locale. Nous travaillons avec de nombreux partenaires pour atteindre une production de 400.000 à 450.000 tonnes d'engrais par an. Nos agriculteurs utilisent moins de 30 kg d'engrais par hectare, très loin des niveaux observés dans les pays agricoles performants (jusqu'à 130 kg de fertilisants par hectare). Il n'est pas étonnant que nous importions une large part de ce que nous consommons, au détriment de notre balance commerciale.

Nous avons pourtant le savoir-faire et les ressources pour nourrir le Sénégal et contribuer à nourrir l'Afrique. Le phosphate est en outre au coeur de la transition énergétique, notamment pour la fabrication de certaines batteries, et il ouvre la voie à de nombreuses filières connexes. À terme, le Sénégal produira suffisamment d'engrais pour couvrir ses besoins et approvisionner d'autres pays. Mais également, en adéquation avec la nouvelle stratégie de développement du Sénégal, la souveraineté sur nos ressources commence par leur connaissance : c'est pourquoi nous lançons un programme de levés géophysiques aéroportés à travers le Service géologique national du Sénégal, afin d'identifier les zones à fort potentiel.

Outre le fer, les phosphates, l'or et le zircon, le Sénégal dispose de potentialités pour le cuivre, la bauxite, le nickel et le cobalt. Des campagnes géochimiques ont mis en évidence plus de 100 millions de tonnes de minerai de cuivre aux teneurs prometteuses, souvent associé à des indices de cobalt. Nous avons du lithium, avec des indices documentés dans les massifs granitiques de Saraya et de Saroudia, et de l'uranium, dont les premiers indices ont été identifiés à la fin des années 1950 ; les campagnes d'exploration qui se sont succédé se poursuivent et laissent présager un potentiel intéressant.

Notre littoral recèle également d'importants gisements de minéraux lourds (zircon, ilménite et rutile), présents sur la Grande Côte entre Kayar et Saint-Louis, et dans le Sud, notamment en Casamance. Ce sont des minerais très recherchés par l'industrie, notamment pour la céramique, les pigments et la métallurgie. Comme autres ressources minières, nous pouvons citer l'attapulgite, qui est exploitée pour ses propriétés absorbantes.

Enfin, il y a les matériaux de construction, une richesse trop souvent sous-estimée : calcaire, basalte, argile, latérite et grès sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Ils sont utilisés pour la fabrication du ciment, pour les granulats et pour l'industrie céramique. Pour terminer, je voudrais rappeler notre cap qui est de faire du secteur minier un levier de souveraineté et de prospérité partagée. La visite du chef de l'État dans les régions de Kédougou et de Tambacounda s'inscrit dans cette dynamique.