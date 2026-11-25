Les «daara » partenaires du Projet d'amélioration des performances du système éducatif (Papse) ont organisé une conférence de presse, hier, à Keur Massar pour attirer l'attention des autorités compétentes et l'opinion publique sur leurs difficultés. Celles-ci, selon eux, sont la conséquence du non-respect des engagements pris.

Dans le cadre du Projet d'amélioration des performances du système éducatif (Papse), 1098 «daara » (écoles coraniques) étaient sélectionnées en s'engageant à produire les résultats attendus au titre d'un contrat de performance. Deux ans plus tard, les maîtres coraniques disent avoir constaté que les engagements qui ont été pris envers eux n'ont pas été respectés.

Craignant que cette situation ne déteint sur les performances attendues d'eux, ils sont montés au créneau pour lancer un cri du coeur. Coordonnateur de l'association nationale des écoles coraniques partenaires du Papse, Oumar Ba a révélé hier lors d'une conférence de presse à Keur Massar que 150.000 FCfa étaient prévus par élève coranique, mais aucun versement n'a été fait pendant l'année 2025, date du démarrage du projet.

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Pour l'année 2026, un seul versement a été effectué, alors que l'année arrive à son terme et que les engagements financiers restent largement insatisfaits. « Cette situation place les «daara » dans de grandes difficultés qui compliquent leur fonctionnement, faisant qu'elles poursuivent difficilement leurs missions éducatives et sociales », a-t-il indiqué.

Dans le même ordre, il a ajouté que les «daara » partenaires souhaitent obtenir des précisions sur le montant total prévu pour l'accompagnement financier des «daara » partenaires du Papse. « Quels sont les montants réels qui ont effectivement été décaissés par les partenaires financiers et transférés ? », s'interroge-t-il en se demandant quelle est la situation exacte des financements destinés aux «daara » ayant signé les contrats de performances. Le porte-parole des maîtres coraniques s'interroge sur le fait que les «daara » n'ont-ils reçu aucun versement en 2025,et un seul en 2026.

De la même manière, Oumar Ba et ses camarades souhaitent disposer du calendrier précis du paiement des tranches restantes et de celui de mise à disposition des équipements et matériels annoncés aux «daara ». En effet, face à un tel désarroi, les maîtres coraniques sollicitent des autorités la publication d'informations claires sur les fonds prévus, décaissés et effectivement transférés aux «daara ».

Ils demandent également la clarification des raisons du retard des paiements de même que la communication d'un calendrier précis et officiel pour le règlement des montants prévus dans des contrats de performance. La clarification de la situation des «daara » qui ont signé leurs contrats et qui n'ont pas encore bénéficié de l'accompagnement attendu fait aussi partie des exigences des maitres coraniques. Il en est de même de la distribution des équipements et matériels prévus dans le cadre du projet.

Après avoir reconnu l'importance du Papse et les efforts consentis pour améliorer les conditions d'apprentissage dans les «daara », ils ont appelé les autorités compétentes, les responsables du projet et les partenaires concernés à ouvrir un dialogue sérieux afin de trouver rapidement des solutions.