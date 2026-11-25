Le Maroc peut encore prolonger son bras de fer judiciaire avec le Sénégal devant le Tribunal fédéral suisse, mais ses chances d'obtenir gain de cause sont désormais très faibles, voire nulles.

Après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de rétablir le sacre des Lions, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) envisage de saisir le Tribunal fédéral suisse. Une démarche qui ne lui permettra toutefois pas de réclamer directement le titre. Cette juridiction n'a ni la compétence ni la vocation de rejuger l'affaire sur le fond.

Un recours aux possibilités très limitées

La décision rendue ce mardi par le TAS constitue une sentence arbitrale dont la contestation devant les juridictions suisses obéit à des règles particulièrement strictes. Contrairement à une cour d'appel classique, le Tribunal fédéral ne revient pas sur l'appréciation des faits ni sur l'interprétation sportive du dossier. Il exerce uniquement un contrôle juridique limité aux motifs prévus par la loi suisse sur le droit international privé (LDIP).

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Le Sénégal conservera sa couronne définitivementParmi ces motifs figurent notamment l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, une décision erronée sur sa compétence, la violation du droit d'être entendu ou encore la contrariété de la sentence à l'ordre public. Le Maroc devra donc démontrer l'existence d'un vice juridique précis. Un simple désaccord avec le raisonnement du TAS ou avec sa décision de rétablir le Sénégal dans ses droits ne suffira pas. Le délai de recours est en principe de 30 jours à compter de la notification de la sentence.

Les statistiques de 2025 illustrent la difficulté de cette procédure. Selon le rapport annuel du Conseil international de l'arbitrage en matière de sport (CIAS), 30 recours contre des sentences du TAS ont été enregistrés devant le Tribunal fédéral suisse. Cinq ont été accueillis, 22 rejetés, deux retirés et un était encore pendant. Soit cinq recours accueillis sur 30, environ 16,7 %. Un indicateur qui témoigne du caractère restrictif de cette procédure très encadrée.

Une hypothétique annulation du Tribunal fédéral suisse ne donnerait pas le titre au Maroc

Deux scénarios sont envisageables. Le premier est le rejet du recours marocain. Dans ce cas, la sentence du TAS restera intacte et le Sénégal conservera définitivement son sacre sur le plan judiciaire.

Le second serait une annulation de la sentence pour un motif juridique reconnu par le Tribunal fédéral. Mais même dans cette hypothèse, le Maroc ne deviendrait pas champion d'Afrique. Les juges fédéraux ne peuvent pas se substituer au TAS pour désigner un vainqueur. L'affaire sera de nouveau renvoyée devant le TAS afin qu'il rende une nouvelle décision en tenant compte des observations du Tribunal fédéral.

Et ce scénario ne garantirait nullement une victoire marocaine. Si une éventuelle annulation repose sur un vice de procédure sans remettre en cause l'analyse de fond, le TAS devrait simplement rendre une nouvelle sentence confirmant sa décision initiale en faveur du Sénégal.

Il ne serait pas tenu de modifier son appréciation sportive et juridique des faits pour la seule raison qu'une irrégularité aurait été relevée sur un autre aspect du dossier.

En définitive, le recours devant le Tribunal fédéral du Maroc représente une possibilité de contester la régularité juridique de la sentence, pas une nouvelle occasion de disputer le titre. Le Maroc peut encore tenter de faire annuler la décision du TAS, mais il ne pourra pas obtenir le trophée devant les juges suisses. Autrement dit, le dernier recours du Maroc devant la justice suisse risque encore d'échouer. Game over.