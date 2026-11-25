Le Sénégal a eu gain de cause au niveau du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a décidé de désigner le Sénégal vainqueur de la CAN 2025, au détriment du Maroc. Unique buteur de la finale, Pape Gueye a réagi.

Sa frappe avait émerveillé le peuple sénégalais et offert une 2e étoile au Sénégal, dans une nuit de folie à Rabat. Ce 24 novembre 2026, après le verdict du TAS, Pape Gueye a salué la décision, et offert une réaction à la fois joyeuse et sobre. « Après ces longs mois d'attente, c'est avant tout un immense soulagement, mais aussi une grande fierté de voir cette deuxième étoile revenir au Sénégal. Peuple sénégalais, nous ferons toujours le maximum pour vous rendre fiers », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Comme Sadio Mané, Pape Gueye a aussi tenu à saluer les relations entre les deux pays. « Une pensée pour nos frères marocains : au-delà du football, le respect et la fraternité entre nos deux peuples restent les plus importants. Gardons ça. Au final, c'est l'Afrique qui gagne ».