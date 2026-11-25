Khartoum, 24 Nov 2026 (SUNA) - Le membre du Conseil Souverain de Transition, Général de corps d'armée Ibrahim Jaber Ibrahim a reçu les recommandations de l'atelier sur les économies et les investissements dans l'énergie solaire et les projets d'énergies renouvelables. Organisé par l'initiative médiatique sur l'énergie solaire au Soudan, cet atelier s'est tenu à l'hôtel Grand Hotel sous le slogan « Investir dans l'avenir, une porte vers le rétablissement et la reconstruction ».

S'exprimant lors de la clôture, Gen Jaber a indiqué que le gouvernement a lancé la mise en oeuvre de plusieurs projets d'énergie solaire et a établi les lois et règlements nécessaires à leur développement, notamment dans les zones situées hors du réseau électrique national. Il a qualifié l'atelier d'« initiative scientifique qui a beaucoup apporté », tout en appelant à son élévation au rang de conférence globale réunissant toutes les parties spécialisées, afin de permettre au gouvernement d'adopter des recommandations fondées sur des études scientifiques détaillées.

Il a rappelé que les projets solaires ont débuté très tôt dans le pays et que le gouvernement accélère ses efforts pour suivre les avancées scientifiques dans ce domaine, l'énergie solaire étant à la fois renouvelable et économique. Il a souligné l'importance d'exploiter la position privilégiée du Soudan pour la production solaire et de généraliser son usage dans toutes les institutions afin de réduire la pression sur le réseau national.

Le membre du Conseil Souverain a également évoqué les amendements apportés à la loi sur l'Autorité nationale de l'électricité, encourageant la production partagée et la création de villes industrielles alimentées par l'énergie solaire. Concernant l'énergie éolienne, il a précisé que plusieurs études sont en cours.

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L'atelier a vu la présentation de plusieurs communications scientifiques, notamment sur le financement, le rôle des énergies renouvelables dans la renaissance et les normes des équipements solaires.