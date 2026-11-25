Le Mali est devenu la première sélection africaine à valider son billet pour les 16es de finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026, après avoir signé une deuxième victoire consécutive en phase de groupes. De son côté, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a frappé très fort en inscrivant neuf buts contre Cuba. Le Maroc a arraché le nul après avoir été mené de deux buts, tandis que la Côte d'Ivoire s'est inclinée de justesse face à l'Italie. La compétition mondiale des cadets se poursuit dans la zone Aspire, à Doha.

Groupe E

Italie 2-1 Côte d'Ivoire

Buts pour l'Italie : Gasparello (28e), Olivieri (70e)

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But pour la Côte d'Ivoire : Diabaté (90e+10, s.p.)

L'Italie a enchaîné une deuxième victoire en autant de rencontres pour assurer sa qualification pour les 16es de finale. Les Azzurrini ont d'abord cru ouvrir le score à la 22e minute par Diego Perillo, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Six minutes plus tard, Francesco Gasparello a finalement trouvé le chemin des filets en reprenant un ballon repoussé par le gardien ivoirien.

En seconde période, Francesco Olivieri a fait le break sur un superbe coup franc enroulé. Harafat Diabaté a réduit l'écart sur penalty dans le temps additionnel (90e+10), mais cette réalisation n'a pas suffi à empêcher la victoire italienne.

Groupe F

Sénégal 9-0 Cuba

Buts pour le Sénégal : Dione (7e, 34e), Faye (14e), Ndiaye (21e), Mbodji (24e, 55e), Konte (49e), Sow (65e), Biaye (72e)

Homme du match : Ibrahima Dione (Sénégal)

Le Sénégal a signé une démonstration offensive face à Cuba, avec notamment un superbe but en solitaire d'Ibrahima Konte. Les Lionceaux ont rapidement pris les commandes grâce à Ibrahima Dione, avant que Mouhamed Faye ne double la mise d'une frappe puissante. Sidy Ndiaye, Sega Mbodji et un deuxième but de Dione ont ensuite permis aux champions d'Afrique de regagner les vestiaires avec une avance confortable de cinq buts.

Au retour des vestiaires, Konte s'est illustré en éliminant quatre adversaires avant de conclure son incroyable percée. Sega Mbodji, El Hadji Sow et Maurice Biaye ont ensuite alourdi le score, portant le total sénégalais à neuf réalisations.

Groupe G

Mali 2-1 Belgique

Buts pour le Mali : Koita (18e), Niang (67e)

But pour la Belgique : Filippo (13e)

Homme du match : Halidou Maiga (Mali)

Le Mali a renversé la Belgique pour décrocher une deuxième victoire dans la compétition et valider son billet pour la phase à élimination directe. Les Européens ont pourtant pris les devants dès la 13e minute grâce à Niels Filippo. Mais les Aiglonnets ont rapidement réagi, Djigui Koita égalisant cinq minutes plus tard d'une superbe frappe lointaine.

Les Maliens ont finalement fait la différence à la 67e minute. Yaya Niang a offert la victoire aux siens d'une frappe précise dans le petit filet, scellant ainsi la qualification historique du Mali pour les 16es de finale.

Groupe H

Maroc 2-2 Chine

Buts pour la Chine : Zhao Songyuan (2e, 57e)

Buts pour le Maroc : Baha (64e, s.p.), Lougmani (90e+9)

Le Maroc a arraché un match nul spectaculaire face à la Chine grâce à une égalisation de Rami Lougmani dans les ultimes instants de la rencontre.

Zhao Songyuan avait pourtant placé les Chinois sur la voie du succès en inscrivant un doublé. Il a ouvert le score dès la deuxième minute à la suite d'une belle action individuelle, avant de récidiver au retour des vestiaires en reprenant le ballon à bout portant (57e).

Mais les Lionceaux de l'Atlas n'ont jamais renoncé. Ziyad Baha a d'abord réduit l'écart sur penalty à la 64e minute, avant que Rami Lougmani ne surgisse dans le temps additionnel. À la réception d'un centre venu du côté gauche d'Adam Soudi, il a parfaitement dévié le ballon au fond des filets pour arracher l'égalisation à la 90e+9 et laisser les Chinois sans voix.