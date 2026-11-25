L'Égypte a décroché ses premiers points à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA Qatar 2026 en s'imposant 2-0 face au pays hôte, un succès qui lui permet de prendre la deuxième place du Groupe A. Dans le groupe B, l'Ouganda a obtenu son premier point après un nul vierge contre l'Équateur, tandis que le Mozambique s'est incliné face à l'Argentine dans le Groupe C. Les trois sélections africaines restent en course pour une qualification au prochain tour.

Groupe A

Qatar 0-2 Égypte

Buteurs pour l'Égypte : Safwat (2e), Mokhtar (33e)

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Homme du match : Ahmed Safwat (Égypte)

Ahmed Safwat a lancé idéalement la campagne égyptienne avec une superbe reprise de volée face au Qatar, pays hôte de la compétition. Le capitaine des Pharaons a repris avec brio une passe piquée pleine d'audace d'Ahmed Beshir pour ouvrir le score dès la 2e minute. Khaled Mokhtar a ensuite doublé la mise à bout portant (33e). Malgré leurs efforts pour revenir dans la partie, les Qataris se sont heurtés à une défense égyptienne bien en place et n'ont jamais réussi à inverser la tendance.

Groupe B

Équateur 0-0 Ouganda

Homme du match : Henry Muhoozi (Ouganda)

L'Équateur et l'Ouganda se sont neutralisés au terme d'une rencontre disputée du groupe B, au cours de laquelle les deux équipes ont eu des occasions sans parvenir à faire la différence. Les Sud-Américains affronteront désormais la République de Corée lors de leur dernier match, une rencontre qui pourrait déterminer le premier du groupe. De son côté, l'Ouganda croisera la Nouvelle-Calédonie.

Groupe C

Argentine 2-1 Mozambique

Buteurs pour l'Argentine : Machuca (5e), Escobar (32e)

Buteur pour le Mozambique : Cuna (45e+1)

L'Argentine a signé son premier succès dans le groupe C en venant à bout du Mozambique au terme d'une rencontre disputée. L'Albiceleste a rapidement pris les devants grâce à une frappe puissante de Matheo Machuca (5e), avant que Simon Escobar ne fasse le break d'une belle finition de l'extérieur du pied (32e). Alirio Cuna a relancé les Mozambicains juste avant la pause en réduisant l'écart à bout portant (45e+1). Mais malgré leurs tentatives en seconde période, les Mambas n'ont pas réussi à arracher l'égalisation.