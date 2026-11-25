Un nouveau forage a été inauguré mardi dans la commune de Ndiagne, où il a également été procédé à la pose de la première pierre d'un château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes et d'une hauteur de 20 mètres, dans le cadre de la coopération entre Limoges Métropole et la région de Louga, a constaté l'APS.

D'un coût global de plus de 200 millions de francs CFA, ces infrastructures hydrauliques visent à renforcer l'approvisionnement en eau potable et à apporter une réponse durable aux difficultés auxquelles les populations de Ndiagne sont confrontées depuis plusieurs années.

Le maire de la commune, Mansour Sour, s'est réjoui de la réalisation de ce deuxième forage, qu'il considère comme une réponse à une vieille doléance des habitants.

"Ce forage va apporter une solution durable à la problématique du manque criant d'eau que nous vivons depuis longtemps dans notre commune", a-t-il déclaré, saluant également le lancement des travaux du château d'eau.

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Selon lui, la disponibilité de l'eau constitue un levier important pour le développement économique local, dans la mesure où elle permettra aux ménages, notamment aux femmes et aux enfants, de consacrer moins de temps à la recherche de cette ressource et davantage à leurs activités quotidiennes et productives.

"Autour de l'eau se développe toute activité. Les personnes qui perdaient beaucoup de temps pour aller chercher de l'eau pourront désormais consacrer ce temps à des activités économiques", a-t-il ajouté.

Le président de l'association "L'Afrique chez vous", Issa Diagne, a, pour sa part, salué une réalisation qui contribue à réduire le stress hydrique et la pénibilité de la corvée d'eau au sein des foyers.

Il a estimé que cette inauguration est une "mission accomplie à moitié", soulignant que l'achèvement du château d'eau, prévu l'année prochaine, permettra de renforcer davantage le dispositif d'approvisionnement.

"Je serai fier, si Dieu nous prête vie, que nous puissions nous retrouver l'année prochaine pour inaugurer le château d'eau. Les services pourront ensuite densifier le réseau afin que Ndiagne oublie définitivement ce manque d'eau", a-t-il laissé entendre.

De son côté, Monique Boulestin, ancienne députée française, chargée de la coopération et des relations internationales à Limoges Métropole et cheffe de la délégation française, a mis en avant la dimension solidaire de ce partenariat.

Elle a souligné que cette coopération traduit une volonté commune de répondre aux besoins essentiels des communautés locales, en particulier ceux des femmes et des jeunes longtemps confrontés aux difficultés d'accès à l'eau.

"Au-delà des mers et des océans qui nous séparent, nous savons oeuvrer les uns et les autres dans une fraternité universelle qui nous permet de répondre avant tout aux attentes des citoyens", a-t-elle déclaré.

Mme Boulestin a également insisté sur les enjeux sanitaires et sociaux de l'accès à l'eau potable, estimant que cette collaboration contribue à construire un cadre de vie meilleur pour les riverains.

Le président du conseil départemental de Louga, Amadou Mberry Sylla, a rappelé que le partenariat ayant permis la réalisation de ces ouvrages a été signé le 17 avril 2024.

"Notre devoir est de satisfaire les populations", a-t-il dit, tout en réitérant son engagement à oeuvrer pour l'amélioration de l'accès à l'eau dans l'ensemble du département.

L'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Koki, Moustapha Sall, a, pour sa part, relevé que la forte croissance démographique de Ndiagne rendait nécessaire la réalisation d'un deuxième forage pour satisfaire les besoins grandissants des habitants.

Il a assuré que l'administration territoriale reste disposée à accompagner les initiatives et projets de développement destinés à améliorer les conditions de vie dans la commune.