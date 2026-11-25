Plutôt que de tenter l'aventure migratoire par la mer, Mourtalla Sow et Fallou Ndao, deux jeunes marchands ambulants originaires de Diourbel (centre), sillonnent ensemble les artères de Tambacounda pour écouler leurs marchandises. Ils ont fait le choix de gagner leur vie au Sénégal, au prix de longues journées de travail.

En ce début d'après-midi de novembre, le soleil tape fort sur le centre-ville de Tambacounda, à quelques jours du déplacement du président de la République dans l'est et le sud-est du Sénégal.

Bassirou Diomaye Faye est attendu dans le Sénégal oriental du 26 au 29 novembre, pour sa deuxième tournée économique dans cette partie du pays cette année, après celle de février.

La ville se prépare à accueillir le chef de l'Etat. En face de la gouvernance, l'esplanade pavée a été nettoyée et les poteaux électriques ornés de bandes blanches et de guirlandes lumineuses.

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Dans le vacarme des motos-taxis et des gros porteurs qui traversent le carrefour, Mourtalla Sow et Fallou Ndao apparaissent sur le trottoir, la casquette vissée de travers sur la tête et les pieds couverts de poussière. Ils avancent côte à côte, chargés de leurs marchandises.

Mourtalla transporte des étagères métalliques destinées au rangement des chaussures. Fallou, lui, serre contre lui un sachet rempli de petits paquets de raticide et tient un prospectus illustré de rats pour attirer les clients.

Originaires de Diourbel, au coeur du Baol, les deux commerçants partagent une même résidence à Médina Coura, près de l'ancienne gare routière.

Ils investissent au quotidien les rues et artères commerciales de Tambacounda, avec l'espoir de réaliser quelques ventes. Une cohabitation et une activité communes les rapprochent, malgré leurs neuf années de différence.

Derrière leur petit commerce, les deux jeunes partagent également des parcours scolaires interrompus, des responsabilités familiales précoces et la volonté de se construire un avenir sans quitter le pays.

Grand et élancé, vêtu d'un débardeur rouge, d'un short camouflage et de sandales, Mourtalla Sow porte sur son dos son activité commerciale. Son sac à dos et sa sacoche en bandoulière accompagnent ses longues journées de marche à travers la ville.

Le jeune homme séjournait régulièrement à Tambacounda avant de s'y installer depuis le dernier Gamou. Il a également exercé son petit commerce dans d'autres localités, notamment à Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise.

Son parcours scolaire s'est arrêté dès le cours préparatoire (CP). Très tôt confronté à la perte de ses parents biologiques, il dit avoir rapidement ressenti le besoin de contribuer aux charges familiales.

"Je ne voulais pas poursuivre les études. J'ai très tôt perdu mes parents biologiques. Je veux aider mes grandes soeurs", confie-t-il.

Il s'est d'abord initié à la tôlerie dans un atelier de mécanique. Une expérience professionnelle qu'il n'a pu continuer, en raison des difficultés économiques auxquelles sa famille faisait face.

"Je connais beaucoup de choses de ce métier, mais c'est la précarité de mes grandes soeurs qui m'a poussé à l'abandonner pour me lancer dans le commerce informel", explique-t-il, en baissant par moments la tête.

À Tambacounda, il partage une maison en location avec d'autres jeunes originaires du Baol, dont son compagnon de route, Fallou Ndao.

Fallou Ndao, 13 ans, du rabot à la vente ambulante

Il propose différents articles, avec une préférence pour les nouveautés.

Ses journées commencent généralement entre 7 heures et 8 heures. Après le petit-déjeuner, il rejoint les rues de la ville avec ses marchandises, avant d'observer une pause à 14 heures, pour déjeuner avec ses colocataires. Ils mettent leurs ressources en commun pour assurer les repas, préparés par une femme rémunérée pour ce service.

Il reprend ensuite ses activités vers 16 heures et poursuit sa tournée dans les rues de Tambacounda jusqu'à 20 heures, voire 21 heures parfois.

Ses bénéfices journaliers oscillent entre 5 000 et 15 000 francs CFA, signe que les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Surtout en ces temps particulièrement difficiles.

"Depuis ce matin, je n'ai pas encore entendu quelqu'un me demander "ñaata ?" (Combien ?) Mais on s'en remet à la Providence", dit-il avec philosophie.

Les périodes précédant les grands événements religieux, notamment le Magal, le Gamou ou la Tabaski, sont généralement plus favorables au commerce, note-t-il. Le mois de décembre, marqué par les fêtes de fin d'année, constitue également une période de bonnes ventes.

À l'occasion de la tournée présidentielle, Mourtalla Sow espère voir la situation économique s'améliorer dans la région de Tambacounda. "Que le président impulse un changement économique à Tambacounda, pour que le petit commerce marche", plaide-t-il.

Sur la question de l'émigration irrégulière, le jeune commerçant se montre catégorique. Pour lui, prendre une pirogue en direction de l'Espagne ne constitue pas une preuve de courage.

"Les jeunes qui prennent les pirogues pour l'Espagne ne sont pas plus courageux que nous. On ne meurt qu'une fois. Mais nous, nous ne le ferons pas. Nous allons rester dans ce pays et nous contenter de ce que Dieu met entre nos mains", affirme-t-il.

À ses côtés, Fallou Ndao, 13 ans, exerce lui aussi le commerce informel. Egalement originaire de Diourbel, il est arrivé à Tambacounda il y a environ un mois. Depuis, il partage le même toit que Mourtalla et l'accompagne chaque matin dans ses tournées commerciales.

Sa silhouette encore juvénile contraste avec les responsabilités qu'il dit assumer. Casquette beige sur la tête, tee-shirt de la couleur de l'armée sénégalaise et sac à dos bien en exergue, il tient fermement son sachet de raticide et un prospectus illustré de rats, qu'il présente aux passants pour convaincre d'éventuels clients.

Le jeune garçon commercialise principalement des produits destinés à lutter contre les souris, mais propose également des tondeuses.

Comme Mourtalla, son parcours scolaire a été interrompu très tôt. Il a quitté l'école dès le cours d'initiation (CI), avant de s'initier à la menuiserie bois. Il a finalement abandonné cette activité pour se lancer dans la vente ambulante.

Une décision motivée, dit-il, par le désir de soutenir ses parents. Son père exerce le métier de charretier, sa mère s'occupant du foyer. Fallou évoque également ses petits frères et soeurs, pour lesquels il souhaite contribuer aux besoins quotidiens.

"Parfois, cette activité marche, parfois non. Il m'arrive de gagner 2 000 francs CFA de bénéfice, mais il y a des journées où je ne vois même pas la couleur d'un billet", raconte-t-il.

À l'image de son aîné, il espère que la tournée du président de la République permettra d'apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les jeunes. "Il doit aider les jeunes sans emploi", dit-il.

L'émigration irrégulière ne figure pas davantage dans ses projets. "Rester au pays et travailler, c'est mieux que tout", soutient-il.

À quelques jours de l'arrivée du chef de l'État, les deux marchands ambulants reprennent leur chemin dans les rues de Tambacounda.

Ils partent ensemble chaque matin à l'assaut des rues de Tambacounda, chacun avec ses marchandises et ses espoirs de vente.

Entre les motos et les camions qui se succèdent sur la chaussée, ils poursuivent leur quête de clients, déterminés à gagner leur vie sur place.