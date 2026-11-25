Sédhiou — Le collège d'enseignement moyen (CEM) de Bangher, dans la région de Sédhiou (sud), a reçu du SWEDD + Sénégal des kits scolaires et d'hygiène destinés à ses pensionnaires, un appui visant notamment à contribuer au maintien des filles à l'école.

"La remise des kits scolaires et d'hygiène constitue un appui concret aux élèves, notamment aux filles issues de familles disposant de ressources limitées", a fait savoir le coordonnateur du projet SWEDD + Sénégal, Birahim Sidibé, lors de la cérémonie de remise, mardi.

Le Programme d'autonomisation des femmes et de dividende démographique en Afrique subsaharienne (SWEDD) est placé sous la tutelle du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Il bénéficie d'un financement de la Banque mondiale.

Selon M. Sidibé, à travers cet appui, l'objectif poursuivi par le projet SWEDD est de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des filles, tout en prenant en compte les besoins liés à leur santé et à leur bien-être.

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La remise de ces kits scolaires et d'hygiène coïncide avec la revue à mi-parcours du programme, qui prévoit une série de visites de terrain pour apprécier les réalisations, identifier les difficultés et recueillir les préoccupations des communautés bénéficiaires.

"Nous avons décidé d'effectuer des visites de terrain pour voir les réalisations faites et identifier les goulots d'étranglement", a-t-il notamment expliqué, précisant que les constats effectués permettront de formuler de nouvelles orientations pour apporter des réponses aux préoccupations et recommandations des populations.

M. Sidibé a reconnu que le projet avait connu des "retards indépendants de la volonté" des acteurs.

Il a toutefois souligné que, depuis 2025, les efforts du projet portaient principalement sur "la mise en place du dispositif nécessaire à l'opérationnalisation du programme dans les communes d'intervention".

Le principal du CEM de Bangher, Sadibou Diamé, a salué cette initiative du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, estimant que la mise à disposition de kits scolaires et de services d'accompagnement pédagogique représente un soutien important pour la communauté éducative.

Selon lui, ces équipements permettront aux filles de poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions, particulièrement en milieu rural où les difficultés financières des familles constituent parfois un obstacle à l'accès à certaines fournitures et prestations essentielles.

Sur le volet sanitaire, cinq sages-femmes ont été recrutées dans le cadre du projet pour renforcer le personnel médical et améliorer l'offre de soins au niveau du poste de Simbadi Birassou, situé dans le département Goudomp.

Aby Baldé, sage-femme au poste de santé de Simbandi Brassou, a relevé des "avancées" liées à l'intervention du projet dans la zone, notamment une augmentation de la fréquentation des consultations prénatales.

Elle a également souligné que les accouchements sont désormais davantage pris en charge par du personnel qualifié, contribuant ainsi à l'amélioration du suivi de la santé maternelle et infantile.

À travers ces interventions dans les domaines de l'éducation et de la santé, le projet SWEDD+ Sénégal entend contribuer à l'autonomisation des femmes et des filles, à la réduction des inégalités et à l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales.