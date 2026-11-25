Dakar — Les quotidiens, dans un même élan patriotique, savourent comme attendu la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmant, sur le plan juridique, la victoire acquise sur le terrain par le Sénégal à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, sujet le plus en vue dans leur livraison de mercredi.

"Et de deux !", s'exclame le quotidien Enquête par exemple, soulignant que le TAS a annulé, à l'unanimité des juges siégeant dans cette affaire, le forfait prononcé en appel par la Confédération africaine de football (CAF), en confirmant la victoire du Sénégal face au Maroc (1-0, après prolongation).

Le Sénégal a été désigné vainqueur de la CAN 2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), déjugeant ainsi le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAN) qui avait attribué le titre au Maroc.

Dans sa décision rendue publique sur son site officiel, le TAS a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF), en annulant la décision de la Confédération africaine de football par laquelle cette dernière avait désigné le Maroc vainqueur sur tapis vert deux mois après la fin du tournoi.

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La FSF avait saisi le TAS pour demander l'annulation de la décision de la CAF ayant déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025 après avoir considéré que le Sénégal avait perdu la finale par forfait, alors que le match s'était soldé sur le terrain par une victoire des Lions sur le score d'un but à zéro.

L'audience s'était tenue le 8 octobre dernier à huis clos, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse.

"Sans tambour ni trompette, sans surprise non plus, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a eu gain de cause", rapporte le quotidien Record. "Le droit a été dit, après la justice de Dieu, même si la partie marocaine annonce un énième et ultime recours", ajoute la publication spécialisée.

Si la CAF prend acte de cette sentence, la Fédération marocaine de football, pour sa part, annonce un recours contre la décision du TAS, confirme Enquête, non sans signaler que les sanctions contre le sélectionneur des Lions Pape Thiaw et les jours concernés sont en revanche maintenues.

"Second camouflet pour le Maroc", lit-on à ce sujet à la une de Walfquotidien. "Le TAS rétablit les Lions champions d'Afrique", affiche le quotidien Les Echos, avant d'ajouter qu'à l'annonce de cette nouvelle, les Lions ont transformé les réseaux sociaux "en parade des champions".

"Le Maroc déchu, le Sénégal couronné" (Sud Quotidien), "Une deuxième étoile du plus bel éclat" (Record), "Le TAS remet les pendules à l'heure !" (L'As). Ces titres, parmi d'autres, traduisent le grand enthousiasme des quotidiens relativement à cette décision du TAS confirmant la victoire du Sénégal à la CAN 2025.

La Fédération sénégalaise de football (FSF), de son côté, "jubile et exprime sa profonde satisfaction", note Vox Populi, pendant que L'Observateur fait état de "la fierté" de l'instance dirigeante du football sénégalais, Abdoulaye Fall, pour "ce sacre retrouvé" et évoque son appel "à l'apaisement face au Maroc qui prépare un nouveau recours".

"C'est une déculottée pour la CAF et le Maroc", estime Source A, "Deuxième gifle pour le Maroc et la CAF", renchérit le quotidien Yoor-Yoor. "C'est un revers retentissant pour la Fédération marocaine et un désaveu pour la CAF dont la décision est balayée par" le TAS, avance cette publication.

"Le Sénégal retrouve ainsi son titre de champion d'Afrique, tandis que tout un peuple savoure une victoire sportive, juridique et symbolique. Une consécration qui dépasse le football et restera gravée dans la mémoire nationale", écrit encore Yoor-Yoor.

Le Soleil considère que le Sénégal ayant obtenu gain de cause devant le TAS, sa deuxième étoile "retrouve son éclat". Libération note, au-delà de la confirmation de la victoire du Sénégal, que le Maroc et la CAF sont tenus de payer les frais de procédure, ce qui représente, aux yeux du journal, une "cerise financière sur le gâteau fêtant 'la troisième médaille"'.