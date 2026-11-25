Tambacounda — La région de Tambacounda (centre) va remettre au chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, un document officiel présentant sa contribution au Plan Diomaye pour le Sénégal oriental, lors de sa tournée économique dans cette partie du pays, a annoncé le gouverneur Abdourahmane Ndiaye.

Le gouverneur avait procédé, le 9 novembre dernier, à la validation de 726 projets et programmes en guise de contribution de la région au Plan Diomaye pour le Sénégal oriental (PDSO), d'un montant de plus de 275 milliards de francs CFA, pour la période 2027-2031.

"Le processus a été mené de bout en bout de façon inclusive et participative, et aujourd'hui, nous avons une contribution qui vient des acteurs à la base, qui vivent les difficultés dans la région et qui ont identifié les projets et programmes qui pourraient les aider à sortir de cette situation [...]", a dit le chef de l'exécutif régional, dans un entretien avec l'APS, en prélude de la tournée économique du président de la République dans la région de Tambacounda.

"Nous allons le mettre dans le panier de la réflexion et ce document sera mis à la disposition de l'autorité lors de sa visite", a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Depuis qu'on nous a annoncé la visite du président de la République, nous avons démarré des discussions avec les acteurs territoriaux, à partir des maires jusqu'au niveau régional, pour élaborer la contribution de la région dans le cadre de ce plan de développement Diomaye pour le Sénégal oriental", a expliqué le gouverneur.

Selon lui, la construction d'écoles et de nouvelles salles de classe, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'accès aux pistes de production, restent les principaux défis mis en exergue dans ce document officiel.

"On avait demandé aux différents départements, dans chaque secteur, d'identifier cinq projets prioritaires. Ce sont donc la compilation de ces différents projets prioritaires que nous allons mettre à la disposition de l'autorité", a-t-il expliqué.