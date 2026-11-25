Dakar — Le Port autonome de Dakar (PAD) a infligé des amendes dont les montants s'élèvent quelquefois à 20 000 dollars US, près de 12 millions de francs CFA, à 41 % des compagnies maritimes exerçant des activités dans ses installations, ce qui impacte leurs opérations, a déclaré, mardi, à Dakar, l'avocat Mame Adama Guèye, le représentant au Sénégal du Maritime Anti-Corruption Network (MACN).

"Une enquête indépendante menée par le MACN [révèle que] 41 % des entreprises [intervenant au Port autonome de Dakar] ont fait l'objet d'amendes supérieures à 20 000 dollars US, qui impactent leurs coûts opérationnels", a indiqué Me Guèye.

Il participait à un forum consacré à "l'efficacité" et à "l'intégrité" des ports au Sénégal. Le Maritime Anti-Corruption Network, un réseau d'environ 220 entreprises engagées dans la promotion de l'intégrité et de la transparence du secteur maritime, est l'organisateur de cette rencontre.

Trente-cinq pour cent des compagnies maritimes exerçant des activités au PAD ont dit hésiter à poursuivre leurs opérations au Sénégal à cause des amendes qui leur sont infligées, a signalé le représentant du MACN dans le pays.

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"Nous devons aborder ce sujet avec lucidité"

Quarante et un pour cent de ces entreprises réclament "une plus grande prévisibilité" des procédures en vigueur dans le Port autonome de Dakar, selon Mame Adama Guèye.

Les compagnies maritimes disent se tourner vers les ports d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, chaque fois qu'elles en ont la possibilité, afin d'éviter ces amendes, a-t-il ajouté.

Me Guèye considère le forum sur "l'efficacité" et "l'intégrité" des ports au Sénégal comme l'occasion pour les entreprises concernées, le PAD, le secteur privé sénégalais et l'État du Sénégal d'entretenir un dialogue "franc" en vue de l'application de procédures portuaires "standards".

"Le MACN se propose d'aider les autorités compétentes à s'inspirer des bonnes pratiques internationales et à rechercher, avec l'aide des acteurs du secteur portuaire, des solutions à même de faire du Port autonome de Dakar un port de référence en termes de transparence", a dit l'avocat sénégalais.

Fondé en 2011, le Maritime Anti-Corruption Network est présenté par ses dirigeants comme un réseau d'entreprises du secteur maritime engagées dans la promotion des pratiques portuaires transparentes et responsables.

Des procédures transparentes et des délais prévisibles

Le directeur général du Port autonome de Dakar, Doune Pathé Mbengue, a réagi aux préoccupations dont a fait part le représentant du MACN au Sénégal.

"Nous devons aborder ce sujet avec lucidité. Lorsqu'un usager ne sait pas clairement quelle démarche entreprendre, ni les délais et les coûts nécessaires, c'est la confiance dans toute la chaîne portuaire qui est remise en cause", a reconnu M. Mbengue.

"Il ne s'agit nullement de remettre en cause les prérogatives de qui que ce soit", a-t-il dit, faisant part de sa volonté de "mieux coordonner [les] interventions [du Port autonome de Dakar] et de simplifier leur articulation et leur prévisibilité au profit des usagers".

Le président de la Communauté des acteurs portuaires du Sénégal, Baba Tall, soutient qu'il ne suffit pas d'avoir des infrastructures portuaires modernes et performantes. "Les investisseurs, les armateurs et les opérateurs économiques veulent des procédures transparentes, des délais prévisibles, des coûts maîtrisés et une égalité de traitement pour tous les usagers", a-t-il ajouté.