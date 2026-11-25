La campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre (VBG) s'ouvre ce mercredi 25 novembre en République démocratique du Congo (RDC) à l'initiative du ministère du Genre, Famille et Enfant, en partenariat avec le système des Nations unies. Prévue jusqu'au 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, cette mobilisation se déroule sous le thème : « Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes : garantir la justice, protéger les survivantes, mettre fin à l'impunité ».

À travers cette campagne, les autorités congolaises, les agences des Nations unies et les organisations de la société civile entendent renforcer la sensibilisation du public sur les violences faites aux femmes et aux filles, tout en plaidant pour une meilleure protection des victimes et une lutte accrue contre l'impunité.

Durant les seize jours de campagne, diverses activités de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation communautaire sont prévues à travers le pays.

Ces actions cibleront notamment les établissements scolaires, les communautés locales, les services judiciaires et les forces de sécurité.

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Les organisateurs souhaitent promouvoir la masculinité positive, encourager la dénonciation des violences basées sur le genre et renforcer l'orientation des survivantes vers les structures de prise en charge spécialisées.

Plusieurs agences onusiennes, notamment ONU Femmes et le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH), réaffirment leur soutien aux initiatives visant à protéger les femmes et les filles contre toutes les formes de violence.

Les organisations de défense des droits humains profitent également de cette campagne pour attirer l'attention sur les discriminations persistantes et les atteintes aux droits fondamentaux des femmes en RDC.

Appel à la fin de l'impunité en RDC

Pour Chantal Faida, militante des droits des femmes et fondatrice de l'ASBL UWEMA, la lutte contre les violences basées sur le genre passe nécessairement par le renforcement des mécanismes de justice et de sanction.

Selon elle, les auteurs d'abus doivent être poursuivis afin de dissuader la répétition de ces actes et de garantir une meilleure protection des victimes.

Elle souligne également que certaines formes de discrimination, notamment la privation d'accès à l'éducation pour les filles, constituent une violation des droits garantis par la Constitution congolaise.

À travers cette édition des 16 jours d'activisme, les acteurs engagés dans la promotion des droits des femmes appellent au renforcement de la prévention, de la protection et de la prise en charge des survivantes.

Ils estiment que l'amélioration de l'accès à la justice, la lutte contre l'impunité et l'application effective des textes légaux demeurent indispensables pour réduire durablement les violences basées sur le genre en République démocratique du Congo.