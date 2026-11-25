Le calme est revenu mardi 24 novembre au village de Lefundelo, dans le territoire d'Opala (Tshopo), après des tensions provoquées par la mort d'un habitant à la suite d'une agression attribuée à un militaire des FARDC. Selon des sources locales, l'incident est survenu lors d'une opération de recouvrement de taxe menée par le militaire en compagnie d'un chef de groupement.

D'après les informations rapportées sur place, la victime, grièvement blessée lors de l'altercation, avait été transférée dans une structure sanitaire pour recevoir des soins. Elle a succombé à ses blessures, provoquant une vive émotion au sein de la population.

La disparition de cet habitant aurait entraîné des actes de représailles contre le chef de chefferie adjoint assurant l'intérim des autorités locales.

Selon le député provincial Aimé Eyane, des membres de la famille du défunt et d'autres habitants se seraient attaqués à cette autorité coutumière, qui a été grièvement blessée puis admise à l'Hôpital général de référence d'Opala.

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Cette situation a créé un climat de tension dans la localité avant le retour progressif au calme observé mardi.

Appel à l'arrestation du militaire mis en cause

Réagissant à ces événements, le député provincial a demandé qu'une enquête soit ouverte afin d'établir les responsabilités.

Il a notamment réclamé l'interpellation du militaire présumé impliqué dans l'agression mortelle.

« Je voudrais d'abord demander qu'on fasse tout pour arrêter ce militaire qui a tué un civil, et qu'il puisse répondre de ses actes devant les juridictions compétentes », a déclaré Aimé Eyane.

L'élu d'Opala a également invité la population au calme afin d'éviter toute escalade de violence.

Selon lui, la recherche de la vérité et l'établissement des responsabilités doivent être laissés aux institutions compétentes.

« J'en appelle au calme et à l'apaisement pendant cette période. L'État et les juridictions compétentes vont s'investir pour rétablir la vérité », a-t-il souligné.

Les habitants espèrent désormais que les enquêtes annoncées permettront de faire la lumière sur les circonstances de ce drame et de prévenir de nouveaux incidents dans cette partie de la province de la Tshopo.