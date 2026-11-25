La situation humanitaire en Ituri demeure préoccupante avec plus d'un million de personnes déplacées internes vivant dans des conditions souvent difficiles. En mission mardi 24 novembre à Bunia, la facilitatrice de l'Union africaine chargée des questions humanitaires, Sahle-Work Zewde, a effectué une visite de terrain afin d'évaluer les besoins prioritaires des populations déplacées et d'identifier des pistes d'intervention durables.

Accompagnée de la ministre des Affaires humanitaires, Ève Bazaiba, la facilitatrice de l'Union africaine a débuté sa mission par une séance de travail avec les autorités provinciales, notamment le gouverneur de l'Ituri.

Au cours de cette rencontre, la délégation a été informée de l'évolution de la situation humanitaire dans une province confrontée à des déplacements massifs de populations à la suite de l'insécurité persistante.

Visite du site des déplacés de Rwampara

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La délégation s'est ensuite rendue sur le site de déplacés de Rwampara, situé à la périphérie de Bunia.

Sur place, Sahle-Work Zewde a échangé avec des personnes déplacées vivant dans des conditions précaires afin de mieux comprendre les difficultés auxquelles elles sont confrontées.

Selon elle, cette visite vise à identifier les besoins les plus urgents des populations affectées par les conflits armés.

« On nous a fait un état des lieux de la situation. Nous avons bien noté les priorités. Nous allons donc rapporter à l'Union africaine les besoins », a-t-elle déclaré.

La facilitatrice a rassuré les déplacés de l'engagement de l'Union africaine à accompagner les efforts humanitaires en faveur des populations vulnérables.

Elle a souligné que l'organisation continentale reste attentive à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo et entend contribuer à la recherche de solutions adaptées aux besoins des personnes affectées.

Le retour de la paix présenté comme une solution durable

Pour Sahle-Work Zewde, l'assistance humanitaire demeure indispensable, mais elle ne peut remplacer une solution durable fondée sur le retour de la sécurité et de la paix.

« L'Union africaine prendra aussi les dispositions nécessaires pour soulager la souffrance des populations et trouver une solution durable qui est le retour de la paix dans cette sous-région », a-t-elle affirmé.

Selon les autorités humanitaires, l'Ituri compte actuellement plus d'un million de déplacés internes répartis dans plus de 60 sites de déplacement et dans de nombreuses familles d'accueil, faisant de cette province l'une des plus touchées par la crise humanitaire en RDC.