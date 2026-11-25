La Coalition Article 64 (C64) a exprimé, mardi 24 novembre à Kinshasa, son soutien au cardinal Fridolin Ambongo, à Mgr Fulgence Muteba et aux fidèles catholiques des archidiocèses de Kinshasa et de Lubumbashi. Dans un communiqué, cette plateforme de l'opposition dénonce les restrictions imposées à certaines activités religieuses ainsi que la répression de la marche organisée par l'archidiocèse de Lubumbashi.

La C64 a critiqué notamment l'interdiction de la célébration eucharistique que le cardinal Fridolin Ambongo devait présider avec les jeunes catholiques au stade Tata Raphaël à Kinshasa.

La plateforme politique a condamné également les restrictions imposées à la liberté de mouvement de Mgr Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO).

Selon la Coalition, ces mesures ont empêché le prélat de participer à la marche pacifique organisée le 23 novembre par l'archidiocèse de Lubumbashi pour réclamer l'exécution d'une décision judiciaire concernant le site de Tshamalale.

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Une dénonciation de ce que la C64 qualifie de dérive autoritaire

Dans son communiqué, la coalition estime que ces événements traduisent une extension des restrictions jusque dans le domaine religieux.

Selon elle, les méthodes appliquées à certaines manifestations politiques tendraient désormais à s'étendre aux rassemblements confessionnels.

La C64 voit dans cette situation un motif de préoccupation pour l'exercice des libertés publiques.

La coalition dénonce par ailleurs ce qu'elle considère comme un traitement différencié entre confessions religieuses.

Elle rappelle notamment qu'un rassemblement religieux s'était tenu au stade Tata Raphaël le 16 août 2026 en présence de plusieurs personnalités proches du pouvoir.

Pour la C64, l'accès aux infrastructures publiques ne devrait pas être influencé par les positions politiques ou la proximité avec les autorités.

La coalition estime que le principe de laïcité impose à l'État d'assurer une égale considération et un traitement impartial à l'ensemble des confessions religieuses présentes en République démocratique du Congo.