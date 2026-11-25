La société civile Forces vives, noyau de la chefferie de Lwindi, alerte sur la situation humanitaire difficile de plus de 175 000 personnes. Celles-ci sont réparties dans près de 25 000 ménages se trouvant dans les groupements d'Ilhanga et de Mukangala, en chefferie de Lwindi, territoire de Mwenga, au Sud-Kivu.

Dans une mise à jour couvrant la période du 5 au 21 novembre 2026, cette structure citoyenne indique que ces personnes, contraintes de fuir les affrontements armés entre les FARDC et le Front pour la refondation de la nation (FRN), vivent dans des conditions précaires et ne bénéficient pas d'une assistance humanitaire adaptée à l'ampleur de leurs besoins.

Milenge Muhanya, acteurvde le société civile locale, attribue cette situation aux affrontements armés répétés, notamment dans les localités de Kashika, Kiomvu, Kahulile, Ngenga, Mulamba et Kigogo. Selon lui, ces combats ont contraint de nombreuses familles à abandonner leurs habitations, terres et moyens de subsistance.

Les déplacés recensés viennent principalement d'Irangi, Kiomvu, Kalambi, Ilowe, Kilimbwe et Kigogo, des zones particulièrement touchées par les violences. Milenge Muhanya

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déplore une forte pression sur les communautés d'accueil. Selon lui, plusieurs familles déplacées vivent dans des abris précaires, parfois à la belle étoile, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé et aux produits de première nécessité.

Il évoque aussi une situation sanitaire délétère. La même source fait état d'une recrudescence des cas de choléra dans la zone de santé de Kilimbwe : entre le 26 octobre et le 21 novembre, plus de 15 cas ont été signalés, dont six décès enregistrés entre le 2 et le 8 novembre.

L'arrivée de déplacés en provenance de Kilimbwe, Kigogo et Ilowe dans les groupements d'Ilhanga et de Mukangala aurait également contribué à la hausse des cas dans la zone de santé de Kasika.

Du 5 au 21 novembre, les zones de santé de Kasika et de Kilimbwe ont enregistré, selon la Société civile, 105 cas de choléra, dont 57 décès. Face à cette situation, la structure appelle les organisations humanitaires à organiser une évaluation rapide et multisectorielle des besoins dans les groupements d'Ilhanga et de Mukangala.