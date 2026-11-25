Les relations entre le Gouvernement congolais et l'Eglise catholique restent bonnes. C'est ce qu'a affirmé le vice-Premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, mardi 24 novembre 2026, après un échange avec le Nonce apostolique, Monseigneur Mitja Leskovar représentant du Vatican en RDC, au sujet des récents incidents survenus à Kinshasa et à Lubumbashi.

Jacquemain Shabani assure que les mesures prises, notamment l'interdiction d'une célébration eucharistique au stade Tata Raphaël et d'une marche des évêques à Lubumbashi, répondent à des impératifs de sécurité et ne visent aucune confession religieuse :

« Tous ces événements regrettables, surtout dans le contexte sécuritaire dans lequel se trouve notre pays, la République démocratique du Congo, où par moment il est astreint à nos différents services de prendre certaines mesures qui par moment aussi sont mal comprises (...) Le Gouvernement de la République a énormément de respect envers l'Eglise catholique et tient aux bonnes relations entre les deux parties ».

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Cette rencontre est intervenue dans un contexte de tension après que la Police a empêché la tenue de la messe du Cardinal Ambongo avec les jeunes au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Le vice-Premier ministre justifie cette décision par des impératifs sécuritaires, « et ce n'est pas la première fois que ces mesures soient prises par rapport aux grands rassemblements ».

Malheureusement il y a eu des interprétations diverses, a-t-il déploré, promettant de « prendre les contacts qu'il se doit avec l'Église catholique pour que tout malentendu soit dissipé ».

Tensions à Lubumbashi

Concernant les troubles de Lubumbashi, d'après la même source, il est question de l'exécution d'un jugement, qui malheureusement, lorsque les autorités de la province ont voulu prendre des dispositions pour réfléchir sur l'exécution de ce jugement, en parallèle une marche non autorisée a voulu s'organiser.

« Nous restons ouverts pour voir avec l'Église, qui est bénéficiaire du jugement, comment ensemble trouver les voies et moyens pour que cette décision de justice soit mise en application ; mais cela en tenant compte de l'environnement et du contexte sécuritaire dans lequel nous sommes », a conclu Jacquemain Shabani.