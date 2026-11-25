L'état d'avancement des préparatifs de la 14e Conférence des gouverneurs, prévue du 15 au 19 décembre 2026 à Matadi, chef-lieu de la province du Kongo Central, a été au centre d'une séance de travail présidée dernièrement par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, à la Primature.

Cette réunion a connu la participation du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Shabani, du Ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, ainsi que du Gouverneur du Kongo Central, Grâce Bilolo. Les échanges ont essentiellement porté sur l'évolution des préparatifs liés à l'organisation de ces assises nationales, notamment l'état d'avancement des travaux d'infrastructures, les dispositions logistiques et les conditions d'accueil des différentes délégations attendues dans la ville portuaire de Matadi. À cette occasion, la Cheffe du Gouvernement a appelé les différentes parties prenantes à assumer pleinement leurs responsabilités respectives et à veiller au respect des échéances fixées pour la finalisation des préparatifs.

Selon les éléments présentés au cours de cette séance, les travaux évoluent normalement, conformément aux dispositions prises pour permettre à Matadi d'accueillir cette rencontre institutionnelle dans les délais prévus.

Des infrastructures en cours de modernisation à Matadi

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Dans le cadre de ces préparatifs, le Ministre des Infrastructures et Travaux publics avait effectué, le 27 août dernier, une mission dans la ville de Matadi, au cours de laquelle il avait lancé plusieurs chantiers liés à la modernisation des infrastructures aéroportuaires. Ces travaux concernent notamment la réhabilitation de la route d'accès à l'aéroport de Matadi-Tshimpi, longue de 3,6 kilomètres, la modernisation de la piste d'atterrissage ainsi que la construction d'un pavillon VIP au sein de l'aérogare. L'entreprise CREC 7 est chargée de la réhabilitation de la voie d'accès, tandis que Wasicongo intervient sur la piste d'atterrissage et les installations aéroportuaires, y compris le pavillon VIP. Au cours de cette même mission, le ministre avait également inspecté le stade Lumumba de Matadi, dont les travaux de finalisation figurent parmi les projets d'infrastructures suivis dans la province. Ces interventions visent à améliorer les conditions d'accès et d'accueil dans la ville hôte, mais également à renforcer les infrastructures locales au-delà de la tenue de cette rencontre nationale.

La revitalisation de la Conférence des gouverneurs inscrite dans le PAG 2024-2028

La préparation de la 14e Conférence des gouverneurs s'inscrit également dans la mise en oeuvre du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG 2024-2028), particulièrement dans son cinquième pilier consacré au renforcement de l'efficacité des services publics et à la poursuite de la décentralisation. À travers la section V.3, relative à la poursuite de la décentralisation, et son axe stratégique 5.3.2 portant sur le parachèvement de la décentralisation administrative et politique, le PAG prévoit explicitement la revitalisation de la Conférence des gouverneurs. Cette orientation traduit la volonté du Gouvernement Suminwa de faire de cette instance un cadre régulier de concertation, de coordination et d'évaluation des politiques publiques entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux.

La Conférence des gouverneurs constitue, à ce titre, un instrument de dialogue institutionnel permettant d'examiner les préoccupations des provinces, d'identifier les obstacles à leur développement et de favoriser une meilleure articulation entre les politiques nationales et les réalités locales. La préparation de cette nouvelle édition à Matadi participe ainsi à la concrétisation d'un engagement inscrit dans la feuille de route gouvernementale. Elle rejoint également les objectifs de renforcement de la gouvernance territoriale et de consolidation de la décentralisation.

Une rencontre consacrée à la gouvernance territoriale et à la réforme institutionnelle

Convoquée par ordonnance présidentielle lue le 27 octobre 2026 à la télévision nationale, la 14e Conférence des gouverneurs se tiendra du 15 au 19 décembre à Matadi, sous le thème : « Gouvernance territoriale et réforme institutionnelle, piliers de stabilité, du développement économique et de la refondation de l'État ». Présidées par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces assises réuniront les gouverneurs des 26 provinces du pays ainsi que les autres personnalités et responsables institutionnels concernés. Elles permettront notamment d'évaluer la mise en oeuvre des recommandations issues des précédentes sessions et d'examiner les principaux défis liés à la gouvernance provinciale, à la décentralisation, à la réforme institutionnelle et au développement économique des entités territoriales.

Au-delà des échanges institutionnels, cette rencontre devra contribuer à renforcer la collaboration entre le pouvoir central et les provinces, dans un contexte où la mise en oeuvre des politiques publiques nécessite une coordination accrue entre les différents niveaux de gouvernance. La précédente édition s'était tenue du 24 au 28 mars 2026 à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu. À travers le suivi des préparatifs de cette 14e édition, la Première Ministre Judith Suminwa, qui assure également la vice-présidence de ladite Conférence, veille à la mobilisation des services et des institutions concernés pour une organisation réussie de ces assises, conformément aux orientations du Président de la République.