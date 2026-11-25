Louis Watum Kabamba, le Ministre des Mines de la République démocratique du Congo, a pris part, mardi 24 novembre 2026, à la plénière ministérielle de Makutano Mining 2026, placée sous le thème : « Gouverner, transformer, coopérer : l'Afrique peut-elle bâtir ses propres chaînes de valeur minières ? ».

Cette rencontre a réuni les responsables gouvernementaux en charge des Mines de la RDC, de la Zambie, du Burundi, de la Tanzanie et du Tchad autour des enjeux de gouvernance, de transformation locale et de coopération minière régionale. Dans son intervention, le Ministre Louis Watum Kabamba a souligné que l'attractivité du secteur minier ne repose pas uniquement sur l'abondance des ressources naturelles, mais également sur la bonne gouvernance, la transparence, la stabilité du régime fiscal et la prévisibilité du cadre réglementaire. Il a indiqué que l'industrie minière congolaise représente près de 40 milliards de dollars d'investissements, avec de nouveaux capitaux attendus. Ces perspectives s'inscrivent dans la dynamique des réformes engagées conformément à la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka.

Abordant la coopération régionale, le Ministre a particulièrement mis en avant les opportunités de partenariat avec la Zambie dans les domaines de la cartographie géologique, de l'amélioration du fonctionnement du poste frontalier de Kasumbalesa, des interconnexions électriques et du développement industriel. Il a notamment évoqué les possibilités de fabrication régionale des équipements miniers ainsi que le développement de matériaux pour batteries dans la zone économique spéciale de Musompo, au Lualaba.

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Il a également souligné l'intérêt pour la RDC de tirer profit de l'expérience tanzanienne en matière d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et de celle du Botswana en matière de gouvernance minière. À cet effet, il a appelé au renforcement des échanges d'expertise et au partage des meilleures pratiques entre pays africains. Pour Louis Watum Kabamba, les pays africains doivent aller au-delà des échanges institutionnels en privilégiant des partenariats concrets, fondés sur la complémentarité des ressources, le partage des infrastructures et le transfert de compétences, afin d'accélérer la transformation locale et l'industrialisation du continent.