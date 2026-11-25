analyse

(Dr Nshisso (Centre) et Mr Lande (à gauche) en pleine défense de la réintégration de la RDC dans l'AGOA au Bureau du Représentant dans la Maison Blanche pour le Commerce International à Washington DC)

Les résultats des élections de mi-mandat donnent à Kinshasa une raison de renforcer le dialogue avec les deux partis à Washington.

Lors des élections de mi-mandat du 3 novembre, les démocrates ont remporté la majorité dans les deux chambres du Congrès américain. À la rentrée parlementaire de janvier 2027, le président Donald Trump fera face à une majorité démocrate à la Chambre des représentants comme au Sénat. Pour la République démocratique du Congo (RDC), la question immédiate est de savoir comment ces majorités exerceront leurs pouvoirs en matière de dépenses fédérales et de contrôle de l'action gouvernementale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Signé le 4 décembre 2025, l'accord bilatéral de partenariat stratégique porte sur les minerais critiques, l'énergie, les infrastructures et la coopération en faveur de la stabilité régionale. Les États-Unis ont intérêt à diversifier leurs sources d'approvisionnement en minerais critiques. La RDC a intérêt à attirer des investissements qui développent la transformation locale, améliorent les infrastructures et créent des emplois qualifiés.

Le nouveau Congrès peut influer sur le financement des programmes fédéraux qui soutiennent des projets en RDC et sur leurs obligations de rendre compte. Les commissions peuvent demander aux responsables de l'administration d'expliquer comment les projets sont sélectionnés, comment les fonds publics sont utilisés et quelles garanties s'appliquent. Si les élus exigent des normes plus strictes en matière de passation des marchés ou de conditions de travail, certains projets pourraient faire l'objet d'un examen plus poussé ou prendre du retard.

Les agences fédérales continueront d'assurer une grande partie de la mise en oeuvre du côté américain. Pour les projets qui reposent sur des investissements privés, les progrès dépendront aussi de la capacité des investisseurs à obtenir des financements et de la capacité des autorités congolaises à tenir leurs engagements. Les effets des décisions du Congrès varieront d'un projet à l'autre.

Dès l'ouverture de la nouvelle législature, Kinshasa devrait présenter ses priorités aux nouveaux responsables des commissions et aux collaborateurs des élus des deux partis. L'ambassade de la RDC pourrait soumettre une liste restreinte de projets prioritaires, préciser lesquels dépendent d'un appui fédéral américain et montrer les retombées attendues pour les travailleurs et les communautés en RDC.

Ces échanges devraient aussi aborder la passation des marchés, les normes du travail et les mécanismes de contrôle avant que les décisions de financement soient prises. Les entreprises congolaises et les professionnels de la diaspora peuvent étayer ce dossier par des informations concrètes sur les fournisseurs locaux, les besoins en main-d'oeuvre et les obstacles à l'investissement.

Il sera plus facile de défendre le partenariat à Washington si les deux partis savent quels résultats leur appui permettrait d'obtenir et comment les progrès seraient mesurés. Une présentation crédible des coûts, des financements, des garanties et des retombées attendues donnerait aux élus des éléments concrets pour se prononcer.

Dès janvier, Kinshasa devrait pouvoir dire au Congrès quels projets sont prêts à démarrer, de quel appui ils ont besoin et ce que la RDC est prête à faire pour les mener à terme.

A propos des auteurs

Dr Ngoie Joel Nshisso est consultant en affaires internationales, professeur d'université et président du Forum des Intellectuels Congolais de l'Étranger (FICE), une organisation mondiale de la diaspora congolaise dont le siège est à Charlotte, en Caroline du Nord. Ses travaux portent sur les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, en particulier avec la République démocratique du Congo (RDC), ainsi que sur les possibilités offertes par la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (African Growth and Opportunity Act, AGOA) pour développer ces échanges.

Stephen Lande est le fondateur et président de Manchester Trade, un cabinet américain dont il supervise les travaux sur les différends commerciaux, les négociations et les accords commerciaux. Expert reconnu du commerce international, il a donné de nombreuses conférences en Afrique, en Amérique latine, en Europe et en Asie.

Dr Nshisso et M. Lande ont collaboré pour soutenir le renouvellement et la modernisation de l'AGOA dans le cadre de leurs efforts visant à renforcer les liens économiques entre les États-Unis et la RDC. En leur qualité de membres du DRC Branding Bureau, ils analysent comment un partenariat plus étroit avec la RDC peut contribuer à consolider les institutions démocratiques en Afrique et à renforcer la sécurité nationale des États-Unis en sécurisant les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques.