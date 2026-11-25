La coopération décentralisée entre le Togo et la France se déploie à Wawa 1. Avec l'appui du comité de jumelage de Blaslay et du conseil départemental de la Vienne, six nouveaux villages de la commune seront prochainement dotés de forages.

Ils s'ajoutent aux ouvrages déjà en chantier, ce qui portera à 12 le nombre d'infrastructures hydrauliques prévues.

Mardi, une délégation a inspecté l'avancement des travaux. Elle était conduite par Firmin Ossobé, président de l'association Carrefour de solidarité Togo (CASO Togo), et Bruno Grignard, directeur de la Coopération du Conseil départemental de la Vienne. Les partenaires se sont dits satisfaits de l'évolution des chantiers et ont confirmé leur engagement aux côtés de la commune.

Portée notamment par CASO Togo, cette coopération touche aussi la santé, l'éducation, l'action sociale et la formation professionnelle, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables.

Wawa 1 se trouve dans la préfecture de Wawa, dans la région des Plateaux, à l'ouest du pays, le long de la frontière avec le Ghana. Le chef-lieu de la préfecture est Badou, à environ 220 km au nord-ouest de Lomé.