Du Maroc au fleuve Congo, les pays côtiers de l'Atlantique Centre-Est sont réunis à Lomé jusqu'au 26 novembre pour la 24e session du COPACE.

Des délégués de l'Union européenne, des organisations régionales des pêches et des organisations de pêcheurs participent aussi aux travaux.

Le thème de la session est « Vers des solutions pratiques pour renforcer l'aménagement et la durabilité des pêches dans la région du COPACE ». Les participants examinent de nouveaux outils de gestion des pêcheries, des cadres régionaux pour les petits pélagiques et l'avenir institutionnel et financier du comité. Leurs conclusions alimenteront les travaux du Comité des pêches de la FAO.

Selon la dernière évaluation de la FAO, plus de la moitié des stocks évalués dans la zone du COPACE sont surexploités. Le changement climatique ajoute à l'incertitude.

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L'enjeu est pourtant vital pour la région. En Afrique de l'Ouest, la pêche fait vivre directement ou indirectement plus de trois millions de personnes. Elle fournit entre 40 et 60 % des protéines animales consommées.

« Nous attendons des décisions qui engagent l'avenir de nos pêches », souligne Kossi Oke, chargé d'administration à la FAO Togo.

Le Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE, CECAF en anglais) est un organe régional de la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

C'est un cadre de concertation scientifique et de coopération entre les pays de sa zone.