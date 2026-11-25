La commune Tchaoudjo 4 a validé son plan de développement communal (PDC) pour la période 2027-2031, élaboré avec l'appui du Grand-Duché de Luxembourg. Son coût prévisionnel dépasse 1,338 milliard de Fcfa.

Le document s'articule autour de trois axes stratégiques, six programmes, 18 projets et 133 actions. Comme dans la plupart des communes du pays, les priorités portent sur la gouvernance, l'assainissement, les services sociaux de base et le développement économique local.

Pour les élus, ce plan marque une étape importante dans la planification du développement local. Leur ambition à l'horizon 2036 : une commune ouverte et verte, avec une gouvernance inclusive, une économie diversifiée et des services sociaux adaptés aux besoins de la population.

Le PDC s'inscrit dans la dynamique de la décentralisation, qui veut faire des collectivités locales des actrices majeures du développement.

Tchaoudjo 4 se trouve dans la préfecture de Tchaoudjo, dans la région Centrale, au centre du Togo. Le chef-lieu de la préfecture est Sokodé, deuxième ville du pays, à environ 340 km au nord de Lomé.

Les 117 communes du Togo doivent se livrer à cet exercice.