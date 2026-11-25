interview

Quels enjeux, quelles opportunités et quelles perspectives pour les relations économiques entre l'Afrique et les États-Unis ? À l'approche de l'U.S.-Africa Business Summit, durant sa tenue et au-delà, l'express donne la parole à des personnalités et à des acteurs clés pour décrypter les défis du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis et les perspectives qu'il ouvre, notamment pour Maurice.

La Mauritius Commercial Bank (MCB) est l'un des principaux sponsors de ce sommet. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement ? Au-delà de la visibilité internationale, quels objectifs commerciaux et stratégiques la banque souhaite-t-elle atteindre à travers sa participation ?

Notre engagement en tant que sponsor majeur du sommet s'inscrit avant tout dans une logique stratégique. Pour la MCB, il s'agit d'une plateforme unique réunissant décideurs publics, investisseurs institutionnels, banques de développement, multinationales et entreprises africaines autour des enjeux de croissance du continent.

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Cette participation est en parfaite cohérence avec notre Vision 2030, qui vise à consolider notre position parmi les principales franchises africaines de Corporate & Investment Banking, et de Banque Privée. Nous souhaitons ainsi renforcer nos relations avec les investisseurs américains et internationaux, développer de nouveaux partenariats commerciaux et promouvoir notre rôle d'accompagnement entre les capitaux internationaux et les opportunités africaines.

Au-delà de la visibilité, l'objectif est également de soutenir les flux d'investissement, de commerce et de financement vers l'Afrique. C'est dans cette perspective que nous avons notamment annoncé un engagement d'un milliard de dollars en faveur du financement du commerce, destiné à soutenir la transformation industrielle régionale et le commerce intra-africain.

Maurice ambitionne de devenir une passerelle entre les investisseurs internationaux et les marchés africains. Cette ambition est-elle aujourd'hui suffisamment crédible aux yeux des investisseurs américains ? Quels sont les atouts du pays, mais aussi ses principales faiblesses ?

Plutôt que passerelle, je dirais plateforme. Cette ambition est parfaitement crédible, à condition que Maurice continue de renforcer son positionnement et de faire évoluer son offre de valeur. Les investisseurs américains recherchent avant tout des juridictions stables, transparentes et conformes aux meilleures normes internationales. Maurice répond largement à ces critères grâce à son cadre réglementaire robuste, à son État de droit, à son expertise en structuration transfrontalière, ainsi que son vaste réseau de conventions fiscales et d'accords de protection des investissements.

Le pays bénéficie également d'une forte expertise dans les domaines des services financiers, de la gestion de fonds, des paiements internationaux et de l'accompagnement des investissements vers l'Afrique. Grâce au Mauritius International Financial Centre, les investisseurs disposent d'une plateforme solide pour structurer leurs projets sur le continent.

Les défis demeurent toutefois réels. Maurice doit continuer à renforcer sa visibilité internationale, accroître la solidité de son marché financier, accélérer sa transformation numérique et maintenir les normes de conformité les plus élevées dans un environnement réglementaire mondial en constante évolution. La concurrence de centres financiers plus grands et mieux capitalisés exige également une innovation constante.

Au-delà de ces défis, l'enjeu fondamental pour Maurice est de passer d'une logique de transit à une logique d'ancrage. Le pays ne doit pas se contenter d'être un lieu par lequel les capitaux transitent vers le continent ; il doit attirer sur son territoire de véritables centres de décision, qu'il s'agisse de sièges régionaux, d'équipes de gestion d'actifs, de fonctions de trésorerie et de gestion des risques, ou encore de centres d'expertise.

C'est cette substance qui crée une valeur durable : des emplois qualifiés, un transfert de compétences, un approfondissement de notre marché financier et une crédibilité accrue auprès des investisseurs et des régulateurs internationaux. Pour y parvenir, Maurice doit miser sur l'accès aux talents, la qualité de vie, la connectivité et la prévisibilité de son cadre réglementaire, afin d'être perçue non plus seulement comme une juridiction de structuration, mais comme le lieu où l'on choisit de s'installer pour piloter ses activités africaines.

Dans un contexte marqué par les incertitudes entourant l'avenir de l'AGOA, comment voyez-vous évoluer les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique ? L'île risque-telle d'être affectée par un éventuel durcissement des politiques commerciales américaines ?

L'African Growth and Opportunity Act (AGOA) a indéniablement joué un rôle important dans le développement des échanges entre les États-Unis et plusieurs économies africaines. Mais les incertitudes qui entourent aujourd'hui son avenir nous rappellent une réalité essentielle : la croissance de l'Afrique ne peut plus dépendre principalement d'un accès préférentiel aux marchés extérieurs. Il est temps de penser l'Afrique pour l'Afrique.

Pendant trop longtemps, le continent a exporté ses matières premières à l'état brut pour réimporter des produits finis, laissant l'essentiel de la valeur ajoutée se créer ailleurs. L'enjeu aujourd'hui est de transformer localement, de bâtir des chaînes de valeur régionales intégrées et de s'appuyer sur un marché intérieur en pleine expansion, porté par la démographie, l'urbanisation et la mise en oeuvre progressive de la Zone de libre-échange continentale africaine.

C'est précisément là que se trouvent les opportunités pour les investisseurs, y compris américains. Nous observons un intérêt croissant pour les infrastructures, les énergies renouvelables, les minerais critiques, l'économie numérique et l'agriculture.

Mais les investisseurs qui tireront le mieux leur épingle du jeu ne seront pas ceux qui se contenteront d'extraire ou d'exporter : ce seront ceux qui investiront dans la transformation sur place, qu'il s'agisse du raffinage des minerais, de l'agro-industrie, de la production industrielle ou de la logistique régionale, et qui contribueront à développer des chaînes de valeur complètes sur le continent. Ces besoins structurels de long terme continueront d'attirer les capitaux, indépendamment de l'évolution de l'AGOA.

Pour Maurice, un éventuel durcissement des politiques commerciales américaines pourrait avoir des effets indirects sur certaines activités d'exportation. Cependant, l'économie mauricienne est aujourd'hui davantage diversifiée, avec des relais de croissance importants dans les services financiers, l'investissement transfrontalier, le Global Business et la facilitation des investissements vers l'Afrique.

Surtout, cette nouvelle dynamique africaine ouvre un rôle naturel pour Maurice et pour la MCB : accompagner le financement de cette transformation locale et du commerce intra-africain, comme en témoigne notre engagement d'USD 1 milliard en faveur du financement du commerce. Cette diversification et ce positionnement constituent de véritables facteurs de résilience.

L'Afrique représente-t-elle aujourd'hui un véritable relais de croissance pour la MCB ? Quels marchés et quels secteurs offrent les perspectives les plus prometteuses, et quelle place le continent occupera-t-il dans votre stratégie de développement au cours des prochaines années ?

Absolument, l'Afrique constitue aujourd'hui l'un des principaux relais de croissance de la MCB. Notre stratégie repose sur la conviction que les transformations économiques en cours sur le continent généreront des besoins considérables en financement, en structuration et en services bancaires transfrontaliers.

Plusieurs secteurs nous paraissent particulièrement prometteurs. Dans les infrastructures, premièrement, compte tenu du déficit de financement estimé entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Il y a aussi les énergies renouvelables, les projets liés à la transition climatique, ainsi que les minerais critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale.

L'agriculture et l'agro-industrie sont un autre de ces secteurs porteurs, dans un contexte où le marché africain pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, et finalement, l'économie numérique et les services financiers digitaux, portés par une forte progression de la connectivité et de l'inclusion financière.

Géographiquement, nous continuons à voir un fort potentiel en Afrique de l'Est, qui devrait demeurer l'une des régions les plus dynamiques du continent, mais aussi dans plusieurs grandes économies telles que le Nigeria, l'Égypte ou encore l'Afrique du Sud.

Les entreprises africaines rencontrent encore des difficultés d'accès au financement, aux devises et aux services bancaires transfrontaliers. Comment la MCB peut-elle contribuer à lever ces obstacles et à faciliter les investissements entre les États-Unis, Maurice et le continent africain ?

C'est précisément dans ce type d'environnement que la valeur ajoutée de la MCB est la plus forte. Notre rôle consiste à créer des ponts entre les investisseurs internationaux et les opportunités en Afrique, tout en réduisant les frictions liées aux opérations transfrontalières.

Dans cette optique, nous intervenons à plusieurs niveaux : le financement du commerce international, le financement de projets et d'acquisitions dans des secteurs stratégiques, les solutions de change et de gestion de trésorerie, ainsi que les paiements transfrontaliers et les services bancaires internationaux.

Nous travaillons également avec des institutions de financement du développement afin d'accroître la disponibilité des financements à long terme, notamment dans le domaine de la finance climatique.

Face à la concurrence de centres financiers comme Dubaï, Singapour ou d'autres juridictions africaines, Maurice dispose-t-elle encore d'un avantage compétitif suffisant ? Quelles réformes ou améliorations sont nécessaires pour renforcer son attractivité et sa crédibilité en tant que centre financier international ?

Maurice ne cherche pas à rivaliser avec Dubaï ou Singapour par la taille. Son avantage concurrentiel repose sur sa spécialisation, sa proximité avec l'Afrique, son expertise réglementaire et sa capacité à servir de plateforme d'investissement vers le continent.

Le pays conserve des atouts distinctifs : stabilité politique, cadre juridique hybride reconnu internationalement, expertise en Global Business, vaste réseau de conventions fiscales et environnement réglementaire conforme aux standards internationaux. Mais ces atouts ne suffiront plus si Maurice reste cantonnée à un rôle de juridiction de transit ou de simple structuration des fonds.

Le véritable saut qualitatif consiste à attirer et à développer de véritables centres de décision sur notre territoire : sièges régionaux, équipes d'investissement et de gestion d'actifs, fonctions de trésorerie, de gestion des risques et de conformité. Les centres financiers qui gagneront la compétition de demain sont ceux où l'on décide, où l'on gère et où l'on innove, et non ceux par lesquels les capitaux ne font que passer. Cette substance est aussi la meilleure réponse aux exigences croissantes des régulateurs internationaux.

Pour y parvenir, c'est l'ensemble de l'écosystème qui doit se renforcer. Plusieurs axes sont prioritaires : l'accélération de la digitalisation des services financiers ; le développement des compétences et l'attraction de talents, notamment dans la finance durable, le private equity et les actifs alternatifs ; l'approfondissement des marchés de capitaux ; et un environnement propice à l'installation des entreprises et de leurs équipes, de la connectivité aérienne à la qualité de vie. Banques, gestionnaires de fonds, prestataires de services, régulateurs et pouvoirs publics doivent avancer ensemble pour faire de Maurice un centre financier de substance, et non une simple étape.

À l'horizon des cinq prochaines années, comment voyez-vous évoluer la place de Maurice dans les échanges financiers entre l'Afrique et les États-Unis ?

À l'horizon des cinq prochaines années, je suis convaincu que Maurice peut jouer un rôle encore plus stratégique dans les échanges financiers entre l'Afrique et les ÉtatsUnis, à condition de faire les bons choix dès aujourd'hui. Au-delà des incertitudes qui entourent l'AGOA, les investisseurs américains chercheront à diversifier leurs sources de croissance et à renforcer leur présence sur le continent. Ils auront besoin de plateformes fiables pour structurer, financer et gérer leurs investissements.

Mais la nature de ces flux est appelée à évoluer. L'avenir appartient à une Afrique qui se développe pour elle-même, en transformant localement ses ressources et en bâtissant ses propres chaînes de valeur dans les infrastructures, les énergies propres, l'agro-industrie, les minerais critiques ou encore l'économie numérique. Les capitaux qui créeront le plus de valeur, pour le continent comme pour les investisseurs, seront ceux qui accompagneront cette transformation sur place.

Pour en être un acteur central, Maurice devra elle-même franchir un cap : passer du statut de plateforme de transit et de structuration à celui de véritable centre de décision, où les investisseurs choisissent d'installer leurs équipes pour piloter leurs activités africaines. Cela suppose un écosystème plus solide, plus digital et plus riche en talents, porté collectivement par le secteur privé, les régulateurs et les pouvoirs publics.

La MCB entend être pleinement partie prenante de cette ambition. Dans le cadre de notre Vision 2030, nous continuerons à renforcer notre rôle de banque de référence pour les opérations transfrontalières, le financement du commerce, les investissements structurés et la mobilisation de capitaux internationaux au service du développement de l'Afrique. Notre conviction est simple : les flux entre l'Afrique et les États-Unis vont continuer de se densifier, et Maurice dispose de tous les atouts pour en devenir non seulement un facilitateur, mais un véritable centre de gravité.