La Journée mondiale de la pêche, célébrée le samedi 21 novembre, a remis au premier plan la question de l'autosuffisance en produits halieutiques. Maurice s'est fixé un objectif ambitieux : atteindre une production locale de 50 000 tonnes d'ici trois ans. Un défi de taille pour un secteur confronté notamment au vieillissement de ses pêcheurs et au manque de relève.

Les chiffres illustrent l'ampleur de la dépendance du pays aux importations. En 2025, sur les 35 545 tonnes de poisson consommées à Maurice, 30 165 tonnes provenaient de l'étranger, soit environ 85 % de la consommation totale. Une situation qui souligne la nécessité de renforcer les capacités de production locale et de redynamiser la pêche artisanale.

Pour Judex Ramphul, président du Syndicat des pêcheurs, le gouvernement actuel laisse entrevoir de nouvelles perspectives pour le secteur. Il évoque notamment une meilleure écoute des propositions des pêcheurs et des initiatives visant à attirer les jeunes vers cette profession. Il souligne : «Avec ce gouvernement, nous constatons une ouverture. Les propositions que nous avons présentées ont été entendues et certaines sont déjà en cours de mise en oeuvre.» Parmi les mesures évoquées figure l'ouverture d'une école destinée à former les jeunes aux métiers de la pêche.

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Le renouvellement de la main-d'oeuvre constitue, selon lui, une priorité. Judex Ramphul explique : «Nos pêcheurs vieillissent et nous manquons de relève. Notre objectif est d'attirer davantage de jeunes dans le secteur.» Des jeunes âgés de 19 à 25 ans devraient ainsi bénéficier prochainement d'une formation dispensée par des pêcheurs expérimentés, afin de pouvoir pratiquer la pêche en haute mer, un domaine qui manque aujourd'hui de professionnels.

Le président du syndicat se montre optimiste quant aux retombées de ces initiatives. Il prévoit : «Si cette dynamique se poursuit, le secteur pourrait connaître des avancées significatives dès l'année prochaine.»