Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a qualifié la participation du parti au gouvernement actuel de «choix politique responsable», appelant à faire de cette présence institutionnelle un levier d'action et de défense des attentes sociales. Lors d'une réunion réunissant la direction du parti, le Groupe socialiste à la Chambre des représentants et deux ministres ittihadis, il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes composantes de l'action politique du parti et de préparer dès à présent les prochaines échéances électorales.

La participation de l'USFP au gouvernement n'est pas, selon Driss Lachguar, une simple présence institutionnelle. Elle procède d'un choix politique assumé et doit désormais être appréciée à l'aune de son efficacité et des résultats qu'elle permettra de produire. Le Premier secrétaire a estimé que la contribution de l'USFP à la gestion gouvernementale est positive, tant par la nature de cette participation que par la composition de l'équipe ministérielle proposée par le parti.

Cette équipe, a-t-il souligné, constitue la meilleure réponse aux différentes rumeurs, interprétations et spéculations qui ont accompagné le débat autour de la présence de l'USFP au gouvernement. Par la diversité des compétences et des expériences qu'elle rassemble, la représentation ittihadie a, selon lui, été accueillie favorablement par les différentes composantes de l'exécutif.

La rencontre, présidée par El Hassan Lachguar, président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, a réuni Driss Lachguar, les parlementaires du Groupe ainsi que deux ministres du parti, en l'occurrence Abderrahim Chahid, ministre de l'Emploi et du Dialogue social, et Ahmed El Mehdi Mezouari, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, chargé de la Pêche maritime.

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D'emblée, El Hassan Lachguar a insisté sur l'importance de cette rencontre, destinée à renforcer la communication, la coordination et la convergence des efforts autour des principaux enjeux de la prochaine étape. Les échanges ont porté notamment sur les perspectives de la participation gouvernementale, les priorités du travail parlementaire et partisan ainsi que la préparation des prochaines échéances électorales.

Une participation à portée politique

Pour Driss Lachguar, la présence de l'USFP dans l'actuelle configuration gouvernementale revêt une portée qui dépasse la seule gestion des portefeuilles ministériels. Il a souligné que le gouvernement réunit trois partis historiques, auxquels s'ajoute le PAM, estimant que cette configuration confère à la participation ittihadie une dimension politique particulière.

Cette dimension, a-t-il ajouté, ne se limite pas au fonctionnement interne des institutions. Elle touche également à la position du Maroc et à ses relations extérieures, donnant à la présence de l'USFP au sein du gouvernement une portée politique plus large.

Mais cette responsabilité gouvernementale doit aller de pair avec une action parlementaire à la hauteur des enjeux. Le Premier secrétaire a ainsi appelé le Groupe socialiste à renforcer ses performances dans les domaines législatif et de contrôle, tout en assumant pleinement son rôle politique et social.

Le Groupe doit notamment, selon lui, demeurer une voix engagée en faveur des travailleurs, des salariés et des syndicalistes, mais aussi des différentes catégories sociales confrontées à des difficultés économiques et sociales croissantes.

La défense du pouvoir d'achat, les questions liées à l'emploi ainsi que les droits sociaux et économiques doivent ainsi occuper une place centrale dans l'action parlementaire de l'USFP. La participation institutionnelle ne saurait se réduire à l'exercice de responsabilités ou à l'occupation de positions : elle doit rester directement connectée aux préoccupations quotidiennes de la société et aux attentes des citoyens.

Dans cette perspective, Driss Lachguar a appelé les ministres usfpéistes à instaurer une coordination permanente et régulière avec le Groupe socialiste. Il leur a demandé de le consulter sur les dossiers et les questions relevant de leurs départements, afin d'assurer une véritable complémentarité entre l'action gouvernementale et l'initiative parlementaire.

L'objectif est de renforcer l'unité de la position politique du parti et la cohérence de son plaidoyer en faveur des choix et des programmes qu'il défend.

Cette volonté de coordination a été largement partagée lors des interventions des membres du Groupe socialiste. Les débats, marqués par la franchise, la responsabilité et un esprit constructif, ont permis d'aborder les différents défis de la prochaine étape, tant sur le plan politique et gouvernemental que celui du renforcement de la présence de l'USFP au sein des institutions élues.

Les participants ont insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour contribuer à la réussite de l'expérience gouvernementale et accompagner la mise en oeuvre de son programme, tout en veillant à ce que le Groupe socialiste demeure pleinement actif dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles en matière de législation, de contrôle et de plaidoyer sur les questions sociales et économiques.

Les prochaines élections déjà dans le viseur

Au-delà de l'action gouvernementale et parlementaire, Driss Lachguar a placé les prochaines échéances électorales au coeur des priorités du parti. Il a appelé à une préparation précoce des élections des Chambres professionnelles et des collectivités territoriales.

Pour le Premier secrétaire, la bataille électorale ne commence pas à la veille de la fixation de la date du scrutin. Elle commence dès maintenant, à travers le renforcement des structures du parti, la reconquête de l'initiative politique et l'intensification de la présence sur le terrain dans les différentes provinces et régions.

Dans ce cadre, il a évoqué le dialogue engagé avec le ministère de l'Intérieur, qui se poursuit en vue de parvenir à des textes juridiques équitables garantissant les conditions d'une compétition démocratique et l'égalité des chances entre les différents acteurs politiques.

Pour sa part, Ahmed El Mehdi Mezouari a affiché la disponibilité des ministres ittihadis à s'inscrire dans une dynamique de travail commune et régulière avec le Groupe parlementaire et les élus du parti.

Il a annoncé la volonté d'organiser des rencontres périodiques consacrées à l'évaluation de l'action, à l'échange des points de vue et à l'élaboration d'une feuille de route claire pour le travail commun. Cette coordination, a-t-il précisé, ne devrait pas rester limitée au niveau central, mais plutôt s'étendre aux différentes régions et provinces.

Pour le ministre délégué chargé de la Pêche maritime, l'enjeu est de réaliser un travail collectif et participatif sous l'égide du parti, permettant d'assurer la cohérence de la présence ittihadie et la complémentarité entre responsabilité gouvernementale, implantation organisationnelle et présence électorale.

Il a également affirmé sa volonté d'oeuvrer, dans le secteur dont il a la charge, à la mise en place des meilleures offres, décisions et initiatives susceptibles de répondre aux attentes des professionnels et de contribuer au développement du secteur de la pêche maritime.

De son côté, Abderrahim Chahid a appelé à évaluer l'expérience de l'USFP au gouvernement selon une approche objective, reliant la nature de la participation aux résultats attendus. Le ministre de l'Emploi et du Dialogue social a souligné que la réalisation de ces résultats nécessite du temps, particulièrement dans les secteurs sociaux, qui exigent patience, progressivité et continuité dans l'action.

Il a relevé que les politiques sociales ne peuvent être réduites à des décisions ponctuelles ou à la recherche de résultats immédiats. Elles nécessitent une démarche réformatrice de fond, tenant compte de la complexité des réalités sociales et des attentes des catégories concernées.

Parmi les chantiers évoqués figure celui de la migration. A cet égard, Abderrahim Chahid a mis en avant la nécessité d'une approche plus globale, visant à traiter les différentes problématiques liées à ce phénomène et à passer d'une gestion conjoncturelle à des solutions et politiques plus profondes et durables.