Le marché immobilier national a été marqué par un net ralentissement de l'activité en glissement annuel. Selon les données publiées par Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), l'indice des prix des actifs immobiliers a reculé de 0,2%, sous l'effet des baisses enregistrées dans le résidentiel (0,1%), les terrains (0,4%) et les biens à usage professionnel (0,2%).

Dans leur récente note consacrée à l'évolution du marché immobilier au troisième trimestre 2026, les deux institutions précisent que le nombre de transactions a baissé de 12,5%, avec des replis de 12,2% pour le résidentiel, de 14,7% pour les terrains et de 9,2% pour les biens à usage professionnel.

Dans le détail, les prix du résidentiel ont légèrement reculé de 0,1%, sous l'effet d'une baisse de 0,8% pour les villas, d'une stagnation pour les appartements et d'une hausse de 0,2% pour les maisons.

La baisse a été plus marquée du côté des transactions qui ont accusé un recul de 12,2%, avec des diminutions de 13,4% pour les appartements, de 11,9% pour les maisons et de 26,9% pour les villas.

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S'agissant du foncier, les prix ont reculé de 0,4%, tandis que le nombre de transactions a baissé de 14,7%.

L'indice des prix des biens à usage professionnel s'est de son côté replié de 0,2%. Cette évolution recouvre des diminutions de 0,3% pour les locaux commerciaux et de 1,2% pour les bureaux, ont souligné la Banque centrale et l'ANCFCC précisant que les transactions. Les transactions ont également diminué de 9,2%, avec des baisses de 8,9% des ventes des locaux commerciaux et de 10,4% de celles des bureaux.

En glissement trimestriel, l'indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une légère hausse trimestrielle de 0,1%, sous l'effet de l'appréciation des prix du résidentiel et des terrains de 0,2% chacun, malgré le recul de 0,6% des prix des biens à usage professionnel.

Dans le même temps, le nombre de transactions a parallèlement marqué un recul de 10,6%, avec des baisses de 7,3% pour les biens résidentiels, de 12,3% pour les terrains et de 28,8% pour les biens à usage professionnel.

Pour le résidentiel, le sprix ont progressé de 0,2% par rapport au troisième trimestre précédent. Cette évolution recouvre des hausses de 0,3% pour les appartements et de 0,8% pour les maisons, tandis que les prix des villas ont diminué de 1,5%.

Du côté des transactions, le recul a atteint 7,3%, sous l'effet des baisses de 7,7% pour les maisons et de 13,3% pour les villas. Les appartements ont toutefois enregistré une hausse de 4,4%.

Sur le marché foncier, les prix ont progressé de 0,2% et le nombre de transactions a baissé de 12,3% par rapport au trimestre précédent.

Dans le segment des biens à usage professionnel, les prix ont reculé de 0,6%, en raison de la baisse de 5,6% de prix des bureaux. Quant à ceux des locaux commerciaux, ils ont stagné, tandis que le nombre de transactions a baissé de 28,8%, avec des replis de 28,4% pour les locaux commerciaux et de 30,7% pour les bureaux.