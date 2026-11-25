«Ô temps, suspends ton vol, et vous, heures propices, suspendez votre cours !» Dans Le Lac, publié en 1820 dans ses Méditations poétiques, Alphonse de Lamartine exprime l'impuissance de l'homme face au temps qui emporte les instants heureux. Bouleversé par la disparition d'un bonheur qu'il voudrait éternel, le poète implore le temps de retenir ce qui, déjà, appartient au souvenir.

Près de deux siècles plus tard, ces vers trouvent une résonance particulière dans l'histoire récente du football sénégalais. La finale de la Coupe d'Afrique des nations du 18 janvier 2026, à Rabat, marque au-delà du cadre d'une compétition sportive. Elle est entrée dans la mémoire collective d'un peuple.

Ce soir-là, le Sénégal cherchait une deuxième étoile, quatre ans après son premier sacre au Cameroun. Le Maroc, porté par son public, espérait renouer avec un titre continental qui lui échappait depuis 1976. Au terme d'une rencontre sous haute tension, la finale bascula dans une séquence tumultueuse. Un but sénégalais refusé, un penalty accordé aux Marocains après intervention de la VAR, une vive contestation et une interruption du match. Les Lions quittèrent momentanément la pelouse avant d'y revenir. Puis Brahim Díaz manqua sa panenka face à Édouard Mendy.

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Le sort de la rencontre allait finalement se jouer en prolongation. À la 94e minute, Pape Gueye inscrit un but magistral face à Yassine Bounou. Le Sénégal prit l'avantage et ne le lâcha plus. Au coup de sifflet final, tout le pays jusque dans les coins les plus reculés vibrent à l'unisson. Drapeaux, klaxons et scènes de liesse accompagnèrent cette deuxième consécration continentale, vécue comme une immense délivrance nationale. Comment effacer une telle émotion ? Cette joie a été éprouvée dans les tribunes, devant les écrans, dans les familles et jusque dans les rues. Elle appartient désormais à la mémoire collective du Sénégal.

La loi du sport, dans toute sa grandeur

La grandeur du sport réside aussi dans sa capacité à susciter des émotions qui traversent les générations. Ce soir-là, la joie sénégalaise avait hélas engendrait la désolation marocaine. C'est aussi la loi du sport. L'espérance des uns se nourrit parfois de la déception des autres.

Depuis, cette finale a quitté le seul terrain sportif pour celui des procédures. Le 17 mars 2026, le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a déclaré le Sénégal forfait et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0. La Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester cette décision. L'instance de Lausanne a rendu sa sentence ce 24 novembre.

Il importe toutefois de distinguer le contentieux juridique de la mémoire du match. Les instances compétentes ont vocation à statuer sur les règlements et leurs conséquences. Mais aucune procédure ne peut effacer les émotions vécues, les images gravées dans les consciences ou la communion d'un peuple autour d'un événement.

La décision du TAS appartient à l'histoire du droit sportif. Mais, cette nuit du 18 janvier a déjà sa place dans le coeur du peuple Sénégalais. On peut contester un résultat, discuter une décision et prolonger un contentieux. On ne peut retirer à un peuple le bonheur qu'il a réellement vécu.

Certaines émotions résistent au temps et aux controverses. Pour le Sénégal, cette soirée restera à jamais ancrée. Une nuit que la mémoire nationale n'est pas prête de laisser s'effacer.