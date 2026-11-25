Au coeur des controverses de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ngambo Ndala sort conforté par le verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS). En rétablissant le résultat acquis sur le terrain (1-0), la juridiction de Lausanne a également validé son choix de faire reprendre la rencontre après le retrait des joueurs sénégalais. Une décision qui constitue une véritable réhabilitation juridique pour l'arbitre, longtemps placé au centre de la polémique.

Le 18 janvier 2026, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, Ndala avait dirigé une finale particulièrement tendue. Ses décisions avaient suscité de vives contestations dans le camp sénégalais. Il avait notamment refusé un but d'Ismaïla Sarr pour une faute préalable sur Achraf Hakimi, avant d'accorder un penalty au Maroc après intervention de la VAR, à la suite d'un contact entre Malick Diouf et Brahim Diaz. Ces décisions avaient alimenté le sentiment d'injustice chez les Lions.

Mais c'est surtout la suite des événements qui allait placer l'arbitre au centre du contentieux. Après le retrait des Sénégalais pour protester contre le penalty, Ndala avait attendu le retour des joueurs avant de faire reprendre la partie à la 109e minute (90e+19). Brahim Diaz avait manqué sa tentative, puis Pape Gueye avait inscrit le but de la victoire sénégalaise en prolongation.

Un choix déterminant face au règlement

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C'est précisément cette décision qui a pesé dans le verdict du TAS. Le Maroc soutenait que le retrait des joueurs sénégalais constituait une violation des articles 82 et 84 du règlement de la CAN. L'article 82 prévoit qu'une équipe qui quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre est considérée comme perdante. L'article 84 fixe la sanction : une défaite par forfait sur le score de 0-3.

Si Ndala avait décidé d'arrêter définitivement la rencontre après le départ des Sénégalais, ces dispositions auraient pu s'appliquer au Sénégal. Mais l'arbitre a fait un autre choix : attendre le retour des deux équipes et relancer le jeu. Pour le TAS, cette décision relevait de sa seule appréciation. Les deux sélections étaient de nouveau présentes sur la pelouse et avaient manifesté leur volonté de poursuivre la partie. Les conditions d'une reprise étaient donc réunies.

La formation arbitrale a ainsi estimé que les articles 82 et 84 ne pouvaient pas être invoqués pour transformer, après coup, cette interruption en abandon définitif. Ndala n'avait commis aucune erreur de droit. Son choix ne pouvait pas davantage être qualifié d'arbitraire, malgré le climat de tension extrême dans lequel il avait dû agir.

L'autorité de l'arbitre préservée

Pour conforter cette analyse, le TAS s'est appuyé sur la doctrine du « field of play », ou doctrine du terrain de jeu. Selon cette jurisprudence, les décisions prises par l'arbitre dans l'exercice de ses fonctions ne peuvent être réexaminées, sauf preuve d'une application arbitraire des règles ou de mauvaise foi. En l'espèce, le tribunal a considéré que Ndala était seul compétent pour décider de la reprise ou de l'arrêt définitif de la rencontre.

Cette réhabilitation ne signifie pas que toutes ses décisions pendant la finale ont été validées. Le TAS ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé du penalty accordé au Maroc ni sur le but refusé au Sénégal. Il a tranché une question précise : la légalité de la reprise du match.

En choisissant de poursuivre la partie plutôt que d'y mettre un terme définitif, Jean-Jacques Ndala a donc pris une décision déterminante pour l'issue du litige. Le TAS lui a donné raison sur le plan juridique. Au-delà de son arbitrage controversé, le Congolais voit ainsi réaffirmé un principe fondamental du football : sur le terrain, c'est à l'arbitre qu'appartient le dernier mot sur le déroulement du jeu.