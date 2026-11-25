En annulant la décision du Jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rétabli ce mardi 24 novembre 2026 à Lausanne, le résultat de la finale de la CAN 2025. Une décision unanime de ses trois arbitres, fondée principalement sur l'autorité de l'arbitre, la doctrine du « field of play » et l'inapplicabilité des articles 82 et 84 du règlement de la compétition.

La sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS), rendue le 24 novembre 2026, repose sur un principe central : une décision prise par l'arbitre dans le cadre de la conduite du match ne peut être remise en cause que dans des circonstances exceptionnelles. C'est sur ce fondement que les trois arbitres ont annulé le verdict du Jury d'appel de la CAF du 17 mars 2026, rétabli la décision du Jury disciplinaire du 11 février et confirmé la victoire du Sénégal (1-0) en finale de la CAN 2025.

Le premier argument retenu concerne l'étendue des prérogatives de l'arbitre. Pour la formation arbitrale, la décision de Jean-Jacques Ngambo Ndala de reprendre la rencontre à la 109e minute, après l'interruption provoquée par le retrait temporaire des joueurs sénégalais, relevait de sa seule appréciation. En sifflant la reprise, l'arbitre avait estimé que les conditions nécessaires étaient réunies : les deux équipes étaient revenues sur la pelouse et avaient manifesté leur volonté de poursuivre la rencontre.

Cette appréciation s'inscrit dans le cadre de la Loi 5 des Lois du jeu de l'IFAB, qui confie à l'arbitre la responsabilité de diriger la rencontre. Le TAS considère ainsi que la décision de poursuivre le match relevait bien de son autorité dans la conduite du jeu.

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Le « field of play » comme principe de protection

Le deuxième pilier du raisonnement est la doctrine du « field of play », ou doctrine des règles du jeu. Selon cette jurisprudence constante du TAS, les décisions prises par les arbitres sur le terrain ne peuvent, en principe, être réexaminées par les instances juridictionnelles, sauf si elles résultent notamment d'un arbitraire, d'une mauvaise foi ou d'une fraude.

En l'espèce, le TAS estime que la décision de Ngambo Ndala produisait des effets limités au terrain de jeu. Elle relevait donc pleinement de cette doctrine. Les juges ont également écarté l'argument marocain selon lequel l'arbitre aurait commis une erreur de droit ou aurait été influencé par des éléments extérieurs. Malgré un contexte de très forte tension, rien ne permettait, selon eux, de conclure que son appréciation avait été altérée.

Les articles 82 et 84 écartés

Le troisième argument porte sur l'interprétation du règlement de la CAN. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) invoquait les articles 82 et 84 pour soutenir que le retrait des joueurs sénégalais devait entraîner un forfait.

Mais le TAS leur donne une portée précise : ces dispositions sont destinées à déterminer l'issue d'une rencontre lorsque le comportement d'une équipe conduit l'arbitre à constater l'arrêt définitif du match. Or, à Rabat, l'arbitre n'a pas mis fin à la partie. Il a décidé de la reprendre, puis de la conduire à son terme. Les conditions d'application de ces deux articles n'étaient donc pas réunies.

Cette distinction est déterminante. Le TAS ne nie pas la gravité du comportement des Sénégalais. Il rappelle que la Fédération sénégalaise de football (FSF), le sélectionneur Pape Thiaw et certains joueurs ont déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires distinctes. Il sépare ainsi la responsabilité disciplinaire des acteurs de la validité du résultat sportif.

En définitive, les arbitres ont refusé qu'une sanction liée au comportement d'une équipe conduise à effacer rétroactivement un résultat acquis après la reprise et l'achèvement du match. Leur décision unanime rétablit donc le Sénégal comme vainqueur de la CAN 2025. Une victoire juridique qui confirme, dix mois après la finale de Rabat, le sacre obtenu sur la pelouse.