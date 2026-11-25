Le Tribunal arbitral du sport annule la décision du Jury d'appel de la CAF et rétablit la victoire des Lions de la Teranga en finale (1-0 a.p.). La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a communiqué sur cette décision pour exprimer sa satisfaction.

Dix mois après la finale controversée de la CAN 2025, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison au Sénégal ce mardi 24 novembre 2026. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé avoir reçu ce jour la notification officielle de la sentence. Le TAS a fait droit à son appel, annulé la décision du Jury d'appel de la CAF du 17 mars 2026 et rétabli le résultat de la finale de Rabat du 18 janvier 2026 : une victoire du Sénégal, un but à zéro après prolongation.

« La haute juridiction arbitrale a prononcé l'annulation de la décision rendue par le Jury d'appel de la CAF en date du 17 mars 2026 et rétabli, dans toute sa plénitude, le résultat de la finale disputée à Rabat le 18 janvier 2026, remportée par le Sénégal sur le score d'un but à zéro (1-0) après prolongation.

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La Fédération Sénégalaise de Football accueille cette sentence avec une profonde satisfaction. Loin de consacrer la prééminence d'une partie sur une autre, cette décision affirme avant tout le triomphe de l'équité sportive et rappelle un principe cardinal : la vérité d'une rencontre s'établit exclusivement sur le terrain, sous la protection du droit du sport.

En cette circonstance solennelle, la FSF tient à exprimer sa vive gratitude aux Lions de la Teranga et à leur encadrement, à ses avocats et conseils, au Président de la République et au Gouvernement sénégalais pour leur soutien, ainsi qu'à l'ensemble des supporters, au Sénégal comme au sein de la diaspora », a notamment réagi la FSF.

Le Président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a aussi réagi : « Le Tribunal Arbitral du Sport a rendu justice au sport. Je tiens à réaffirmer avec force les liens de fraternité qui nous unissent à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et au peuple marocain. Le football sénégalais se tourne désormais résolument vers l'avenir, avec confiance et enthousiasme, dans une Afrique unie autour des valeurs du sport. »

Un litige de dix mois

Tout part de la finale, jouée à Rabat. Le Sénégal s'y était imposé 1-0 au terme d'un match chaotique. Le contentieux est né des incidents survenus pendant la rencontre. Dans un premier temps, le Jury disciplinaire de la CAF avait rendu une décision le 11 février, que la fédération marocaine a contestée en appel.

Le 17 mars, la situation a basculé. Le Jury d'appel de la CAF a jugé l'appel recevable et fondé, puis annulé la décision du Jury disciplinaire. Il a déclaré le Sénégal forfait sur la base des articles 82 et 84 du règlement de la CAN, qui visent le fait de quitter le terrain, et a homologué un score de 3-0 en faveur du Maroc.

Le titre avait alors été retiré au Sénégal, ce qui a provoqué une vive polémique dans le monde du football africain. Le 25 mars, la FSF avait déposé son recours au niveau du TAS, qui avait entendu les deux parties le 08 octobre dernier.