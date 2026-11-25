Lausanne a tranché. Le Sénégal a obtenu gain de cause devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a rétabli les Lions dans leurs droits face à la Fédération royale marocaine de football. Dix mois après une finale de CAN remportée sur le terrain, le 18 janvier 2026 à Rabat, le verdict vient mettre un terme à un feuilleton qui aura tenu le football africain en haleine.

Ce soir-là, le Sénégal avait battu le Maroc (1-0 après prolongation), grâce à Pape Gueye. Mais le 17 mars, coup de tonnerre : la commission d'appel de la CAF déclarait les Lions forfaits et attribuait la victoire aux Marocains sur tapis vert (3-0). Contestant cette décision, la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait saisi le TAS. Elle vient de remporter son bras de fer juridique.

Au-delà du sacre sénégalais, cette sentence porte un message essentiel pour le football continental : nul n'est au-dessus des règles. Les instances sportives doivent respecter leurs propres règlements et garantir à toutes les fédérations un traitement équitable. La crédibilité du football africain se joue aussi dans les bureaux, à travers la transparence des procédures et la solidité des décisions.

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Pour la CAF, ce revers devant la juridiction arbitrale internationale appelle nécessairement à tirer les enseignements de cette affaire. Les compétitions africaines ne peuvent durablement gagner en prestige si leurs décisions administratives alimentent la contestation et fragilisent la confiance des acteurs.

Pour le Sénégal, c'est une immense délivrance. Après avoir fait respecter son droit sur la pelouse, il aura fallu à la FSF et à son équipe juridique mener une longue bataille pour faire reconnaître cette victoire. Le Maroc, de son côté, devra prendre acte du verdict.

Lausanne rappelle ainsi une évidence : les trophées se gagnent sur le terrain, les litiges se règlent devant les juridictions et les règles s'imposent à tous. Le Sénégal retrouve sa couronne. Mais cette victoire est aussi celle d'un football africain qui a besoin de justice, d'équité et d'institutions crédibles.