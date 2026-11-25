Ce 24 novembre 2026, Sadio Mané a réagi sur ses réseaux sociaux, après la décision du Tribunal arbitral du Sport (TAS) qui rétablit le Sénégal dans son titre de champion d'Afrique de la CAN 2025. La star sénégalaise, a tenu à remercier le peuple sénégalais, au pays comme dans la diaspora, ainsi que ses coéquipiers et le staff. Il adresse aussi un message de respect au Maroc, finaliste de la compétition, en soulignant la fraternité entre les deux peuples.

Dans sa communication, Sadio Mané assure que cette sentence, attendue depuis plusieurs jours, est un baume au coeur. « La décision du Tribunal arbitral du sport qui rétablit le Sénégal dans son titre de champion d'Afrique nous remplit de joie. Je veux d'abord dire merci à tout le peuple sénégalais, au pays comme dans la diaspora.

Vous nous avez soutenus du premier match jusqu'à cette décision. Votre confiance nous a donné de la force dans les moments les plus difficiles. Je sais les efforts et les sacrifices que chacun a consentis pour cette deuxième étoile. Je suis fier d'avoir vécu cette aventure à vos côtés. Merci aussi à tout le staff et à ceux qui ont accompagné les Lions. Félicitations à tous les Sénégalais. Cette victoire est aussi la vôtre », dit-il.

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Le meilleur joueur de la CAN 2025 de poursuivre : « Le peuple marocain et les joueurs du Maroc ont réalisé un beau parcours et peuvent en être fiers. Je leur souhaite le meilleur pour la suite. Le Sénégal et le Maroc sont deux peuples frères. Que la passion du football continue de nous rapprocher. » Mané a donc 2 CAN remportées : celle de 2021 et celle de 2025.